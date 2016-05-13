Galatasaray'a 2 Yeni Transfer ve 1 Ayrılık

Önümüzdeki sezon planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmeleri biten oyuncularla ilgili kararını verdi. Buna göre, Hamit Altıntop ile vedalaşacak olan yönetim; Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak ile sözleşme uzatmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi 1+1 yıllık uzatılan Sabri Sarıoğlu, 1 yıllık opsiyonundan yönetimin isteği üzerine vazgeçmişti. Son haftalardaki çıkışıyla yönetimin takdirini toplayan deneyimli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Sabri Sarıoğlu, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Emre Çolak'ın da sözleşmesi bu sezon bitiminde sona erecek. Emre ile masaya oturmak isteyen yönetim, 2 yıllık mukavele önerecek. Özellikle Riekerink'in takıma gelmesiyle birlikte daha çok süre almaya başlayan Emre Çolak, 28 maçta forma giyip 3 gol, 3 asist ile oynadı.

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Hamit Altıntop ise kariyerinin en şanssız sezonunu geçirdi. Sarı kırmızılı yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Hamit, yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu sezon forma şansı bulamadı.