Galatasaray 6 Transfer Yapacak!

Transfer çalışmalarında akılcı davranmak isteyen Galatasaray , savunma, orta saha ve forvete ikişer transfer yapacak. Sarı-kırmızılılar, Telles ve Bruma’nın dönmesi nedeniyle kanatlara herhangi bir isim almayacak.

Galatasaray’ın yeni sezon daki planlaması deşifre oldu. Buna göre, kâbus gibi geçen sezonu unutturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, forvet, orta saha ve stopere 2’şer transfer yapacak.

Alınacak golcülerden biri uzun boylu diğeri ise çok yönlü olacak. Donk’u gönderecek olan Cim-Bom, orta sahaya da Selçuk’un yanına Melo tarzı agresif bir isim getirecek. Ayrıca bir de alternatif alınacak.

Galatasaray’ın stoper için de yine 2 önemli takviye yapacağı belirlendi. Kalması çok zor görünen Denayer’in yerine bir isim düşünen sarı-kırmızılılar, ayrıca bir stoper daha alarak bu bölgede sorun yaşamak istemiyor.

Bek takviyesi yok

Galatasaray’da yeni sezonda bek takviyesi de olmayacak. Sol bekte Carole’ün son haftalardaki futbolundan fazlasıyla memnun kalınırken, Inter’den dönecek olan Telles’in de hesaba katılmasıyla bu bölge için kesinlikle transfer yapılmayacağı bildirildi.

Sağ bekte de Linnes’in toparlanması ve yine Sabri’yle yeni mukavele yapılacak olması nedeniyle yeni bir futbolcuya ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı. G.Saray’da kanatlara da takviye yapılmayacak. Sol tarafta Bruma-Yasin, sağ tarafta ise Podolski-Sinan forma giyecek.