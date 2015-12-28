Galatasaray 50 günde dağıldı

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin 11 puan gerisinde kalan Galatasaray, 50 gün içinde çıktığı 7 mücadelede büyük kayıp yaşadı. Bu karşılaşmalarda 12 puan kaybeden Aslan, 3.5 milyon TL'lik gelirden de oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısını zirveden 11 puan uzakta 3. sırada tamamladı. 12. haftada teknik direktör değişikliği yapan Galatasaray, yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde de istediği sonuçları alamadı.





3.5 MİLYON TL'LİK GELİRDEN OLDU

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'daki son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı 4-3'lük yenilginin ardından önemli puan kayıpları yaşayan Aslan, o müsabaka ile birlikte ilk yarının sonuna kadar 12 puan kaybetti. 50 günlük periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, TFF'nin galibiyet ve beraberliklerde takımlara verdiği primler baz alındığında 3.5 milyon TL'lik gelirden de oldu.

ZİRVEDEN 11 PUAN UZAKTA

Söz konusu dönem içerisinde ise lider Beşiktaş, 6 galibiyet alırken, yalnızca Akhisar Belediyespor'a 2-0'lık skorla boyun eğdi. Galatasaray, zirveden 11 puan geride tutan bu 7 maçlık periyotta kalesinde 14 gol görürken, Beşiktaş ise yalnızca 6 gol yedi. - İSTANBUL