Galatasaray 3-2 Akhisar Belediyespor Maçın Golleri Geniş Özeti

Galatasaray Kupa maçında mağlup ettiği Akhisar Belediyespor'u lig maçında da mağlup ederek puan cetvelinde rakibini geride bırakarak 3. oldu



Spor Toto Süper Lig'de Mustafa Denizli ile çıkışa geçmek isteyen Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de Mustafa Denizli ile çıkışa geçmek isteyen Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN SABRİ MESAJI!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda mecburi değişikliklere gidildi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Mustafa Denizli, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Selçuk İnan'ın yerine Bilal Kısa'ya, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine ise Umut Bulut'a ilk 11'de görev verdi.

Bursaspor maçıyla birlikte ön libero oynatmaya başladığı Aurelien Chedjou'ya, Beşiktaş derbisinin ardından Akhisar Belediyespor müsabakasında da bu mevkide görev veren Denizli, Bilal Kısa-Chedjou ikilisine savunmanın önünde görev verdi.





TARIK ÇAMDAL LİGDE İLK KEZ 11'DE

Hamza Hamzaoğlu'nun gözüne giremeyen isimlerden olan Tarık Çamdal, Mustafa Denizli'nin göreve gelmesiyle birlikte yeniden süre almaya başlarken, genç oyuncu Akhisar Belediyespor maçının başlangıç kadrosunda da yer aldı.

Ligdeki Bursaspor ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna dahil olan Tarık, Akhisar Belediyespor müsabakasında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu.

Tarık, Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Akhisar Belediyespor'la yapılan karşılaşmaya da yine ilk 11'de başlamıştı.

SABRİ DENİZLİ DÖNEMİNDE İLK KEZ YEDEK KALDI

Son dönemde Galatasaray taraftarlarının eleştirilerine hedef olan tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Akhisar Belediyespor önünde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk kez yedek kaldı.

Denizli'nin göreve gelmesinin ardından Kasımpaşa, Bursaspor ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayan Sabri, Akhisar Belediyespor maçında ise sahadaki yerini Tarık Çamdal'a kaptırdı.

Sabri, karşılaşmanın yedekleri arasında yer aldı.

PODOLSKİ SAHADAKİ YERİNİ ALDI

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı oyuncu Lukas Podolski, Akhisar Belediyespor müsabakasına yetiştirildi.

Derbinin ardından belindeki ve sol ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle tedavi gören golcü oyuncu, takımının son 2 antrenmanında kendisini denemesinin ardından bugün sahadaki yerini aldı.

Öte yandan, sakatlığı sonrası takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, Akhisar Belediyespor maçının kadrosuna da alınmadı.

GS STORE MAĞAZASINDA YANGIN

Galatasaray'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store'un İstiklal Caddesi'nde bulunan şubesinde yangın çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, mağazanın ikinci katındaki elektrik panosunda başlayan yangının küçük çapta maddi hasara neden olduğu duyuruldu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası tadilat ve temizlik çalışmalarının başladığı, mağazanın en kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.

AKHİSAR'DA KUPA KADROSUNDA 10 DEĞİŞİKLİK

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olan ve 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor'da, o maçın 11'inden yalnızca 1 kişi bugün başlangıç kadrosunda yer aldı.

Akhisar Belediyespor'un ilk 11'inde, kupada Galatasaray'a karşı maça başlayan isimlerden yalnızca İsmail Konuk bulunurken, diğer 10 oyuncu değişti.

Konuk ekipte, sarı kart cezası nedeniyle Douglao forma giyemedi.





CAROLE U21'E!

25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Lionel Carole, tam 2 ay sonra sahalara geri döndü. Sol arka adalesindeki uzun süreli sakatlığını atlanan futbolcunun maç eksiği olması nedeniyle Mustafa Denizli, Carole’ün U21 takımı ile bu açığını katmasını istedi. Başarılı sol bek dün Galatasaray’ın, Akhisar U21 takımını 2-0 mağlup ettiği maçta forma giydi.

TRİBÜNLERDE TEPKİ DEVAM EDİYOR!

Sarı kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle isyan bayrağını açan Galatasaray taraftarı dünkü maçtan önce yine oyuncularına tepki gösterdi. Kritik Akhisar Belediyespor maçı öncesinde Galatasaray tribünleri Sneijder’ı v Muslera’yı alkışladı, Umut Bulut’u ise ıslıkladı.