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Galatasaray 3-1 Sivasspor Maçın golleri ve geniş özeti

Galatasaray ikinci yarı ilk maçında Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçmeyi başardı, maçın golleri ve geniş özet bilgilerini haber detayımızda bulabilirsiniz

Galatasaray 3-1 Sivasspor Maçın golleri ve geniş özeti

 

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçına çıkan Galatasaray evinde eski futbolcusu Okan Buruk'un çalıştırdığı Sivasspor'u Selçuk İnan (pen.), Sinan Gümüş ve Burak Yılmaz'ın (pen.) golleriyle 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek sayısı ise Uruguaylı David Texeira'dan geldi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig - Galatasaray: 3 - Medicana Sivasspor: 1 

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Denayer, Hakan Balta, Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 85 Umut Bulut), Sneijder (Dk. 89 Bilal Kısa), Olcan Adın (Dk. 77 Yasin Öztekin), Burak Yılmaz

Medicana Sivasspor: Setkus, Çağatay Çeken (Dk. 59 Burhan Eşer), İbrahim Öztürk, Oumari, Ziya Erdal, Kone, Hussain (Dk. 89 Adem Koçak), İbrahim Akın, Chahechouhe (Dk. 46 Texeira), Beykan Şimşek, Hasan Kabze

Goller: Dk. 14 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 24 Sinan Gümüş, Dk. 86 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 69 Texeira (Medicana Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sinan Gümüş, Dk. 64 Selçuk İnan, Dk. 85 Burak Yılmaz, Dk. 90+1 Chedjou, Dk. 90+4 Bilal Kısa (Galatasaray), Dk. 54 Kone (Medicana Sivasspor)

MAÇIN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

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GalatasaraySivasspor
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