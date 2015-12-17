Galatasaray 2-1 Akhisar Belediyespor Maçın Golleri Geniş Özeti

Galatasaray kupa maçında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor, derbi mağlubiyetinin ardından tek amaç kupada galip gelerek ligde de Akhisar Belediyespor'u evine puansız göndermek
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Galatasaray Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Hafta sonu ligde de karşılaşacak 2 takımın mücadelesinde Galatasaray ilk yarıyı Umut Bulut ve Bilal Kısa'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarının 49. dakikasında LuaLua Akhisar adına topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi. Bu golden sonra maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-1 Sarı Kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Galatasaray: Cenk, Tarık, Koray, Semih, Olcan, Bilal, Jose, Emre, Sinan, Yasin, Umut.
Akhisar Belediyespor: Bora, Douglao, İsmail, Abdulkadir, Tolga, Orhan, Onurcan, LuaLua, Bruno, Mervan, Hasan Kabze
Galatasaray: Cenk, Tarık, Koray, Semih, Olcan, Bilal, Jose, Emre, Sinan, Yasin, Umut.
Akhisar Belediyespor: Emrah, Douglao, Caner, Orhan, İsmail, Mervan, Lua-Lua, Custodio, Rodallega, Bruno, Hasan
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- 90'Hakem Abdulkadir Bitigen maçı bitiren son düdüğü çalıyor ve Galatasaray, Akhisar Bld.Spor'u 2-1 mağlup ediyor.
- 90'Maçın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.
- 90'Galatasaray'da üçüncü ve son değişiklik gerçekleşiyor. Bilal Kısa yerini Selçuk İnan'a bırakıyor.
- 87'Akhisar Bld.Spor, Lomano Lua-Lua ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Lua-Lua'nın ortasında Custodio altıpasın hemen gerisinden kafa vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.
- 85'Halil Çolak, ceza alanı sol çaprazında açısı dar olmasına rağmen yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Cenk Gönen rahat biçimde yatarak topu kontrol ediyor.
- 85'Galatasaray'da ikinci değişiklik gerçekleşiyor. Wesley Sneijder, Yasin Öztekin'in yerine oyuna giriyor.
- 82'Sağ kanatta topla buluşan Bruno Mezenga ayağının dışıyla ortasını yapıyor ancak top oyun alanının dışına gidiyor.
- 77'Lomano Lua-Lua'nın ara pasında Halil Çolak ceza alanı içinde topla buluşuyor ancak yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.
- 73'Akhisar Bld.Spor'da son değişiklik hakkını kullanıyor. Halil Çolak, Mervan Çelik'in yerine oyuna dahil oluyor.
- 69'Bruno Mezenga, Sinan Gümüş'e arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.
- 66'Galatasaray'da ilk değişiklik gerçekleşiyor. Jem Karacan, Emre Çolak'ın yerine oyuna dahil oluyor.
- 66'Custodio'nun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mervan Çelik arka direğe ortasını yapıyor. Lomano Lua-Lua, gelen topa sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 62'Akhisar Bld.Spor'da ikinci değişiklik gerçekleşiyor. İsmail Konuk yerini Caner Osmanpaşa'ya bırakıyor.
- 58'Bu dakikalarda oyunun kontrolü Akhisar Bld.Spor'da.
- 55'Boşta kalan topa Custodio ceza yayı sağ tarafından gelişine şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 53'Savunmadan gönderilen uzun topu ceza alanı sağ çaprazında Bruno Mezenga kontrol ediyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 49'GOOOLLL!! Akhisar Bld.Spor, Lomano Lua-Lua'nın golü ile farkı 1'e indiriyor. Mervan Çelik'in savunmanın arkasına gönderiği topa iyi hareketlenen Lomano Lua-Lua sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Cenk Gönen'in solundan ağlarla buluşturuyor.
- 46'Akhisar Bld.Spor, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Custodio, Onurcan Güler'in yerine oyuna dahil oluyor.
- 46'Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.
- 45'Hakem Abdulkadir Bitigen'in düdüğüyle ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.
- 45'Maçın ilk yarısına en az 1 dakika ilave ediliyor.
- 44'Sağ köşe gönderine yakın bir noktada topla buluşan Tarık Çamdal için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 42'Yaptığı faul sonrasında hakeme tepki vererek topa vuran Jose Rodriguez sarı kart görüyor.
- 38'Olcan Adın'ın sol kanattan ortasında kaleci Bora Körk, Umut Bulut'tan önce topa sahip oluyor.
- 35'Ceza yayı içinden Umut Bulut sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bora Körk sağında giden topu yatarak iki hamlede kontrol ediyor.
- 27'Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Emre Çolak ceza alanı içine ortasını yapıyor. Kaleci Bora Körk çift yumrukla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.
- 25'Ceza yayı sağ tarafından Emre Çolak sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.
- 24'GOOOLLL!! Galatasaray, Bilal Kısa'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Sol kanatta topla birlikte hareketlenen Yasin Öztekin ceza alanı içine girmeden yerden ortasını yapıyor. Penaltı noktasının sol tarafından Bilal Kısa sol ayağıyla gelişine vuruyor ve topu filelerle buluşturuyor.
- 22'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Çolak'ın pasıyla hareketlenen Tarık Çamdal, ceza alanı içine yönelen Sinan Gümüş'ü görüyor. Sinan Gümüş, bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten dışarı gidiyor.
- 19'Bilal Kısa'nın ceza alanı içine gönderdiği uzun topta Akhisar Bld.Spor savunmasında Douglas Ferreira ile İsmail Konuk arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında topu önünde bulan Umut Bulut, penaltı noktasının sol tarafından vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.
- 17'Tolga Ünlü'nün sağ kanattan ortasında Galatasaray savunmasında Semih Kaya ceza alanı içinde topu ayağıyla karşılıyor.
- 14'Bruno Mezenga bir kez daha aynı noktadan şansını deniyor fakat etkisiz olan şut yandan auta gidiyor.
- 12'Bruno Mezenga'nın hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Cenk Gönen iyi yer tutarak sağına giden topu kontrol ediyor.
- 9'GOOOLLL!! Galatasaray, Umut Bulut'un golüyle maçta öne geçiyor. Umut Bulut, kendi ceza alanı içinde topla çıkmak isteyen Douglas Ferreira'ya yaptığı baskı sonrasında rakibinin ayaklarının önünden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.
- 8'Kaleyi cepheden gören bir noktadan Bilal Kısa çok sert vuruyor ancak kaleci Bora Körk üzerine gelen topu güçlükle çelmeyi başarıyor.
- 6'Mervan Çelik'in pasıyla sol kanattan çok iyi hareketlenen Orhan Taşdelen ceza alanı içine girdikten sonra yerden ortasını yapıyor ancak savunma uzaklaştırıyor.
- 3'Emre Çolak'ın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Bora Körk'te kalıyor.
- 1'Akhisar Bld.Sporlu oyuncuların vuruşuyla karşılaşma başlıyor.
- -Takımlar oyun alanına geliyor ve seremoniden sonra karşılaşma başlayacak.
- -Akhisar Bld.Spor'da ise Güray Vural, Ahmet Cebe, Merter Yüce, Milan Lukac, Landry N'Guemo, Aykut Çeviker, Fatih Öztürk teknik heyet tarafından kadroya alınmayan isimler.
- -Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Lukas Podolski, Burak Yılmaz, Jason Denayer ve Hamit Altıntop bu maçta forma giyemiyorlar.
- -Galatasaray, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sıra içerisinde tamamladığı için Ziraat Türkiye Kupası'na grup etabında dahil oldu. Akhisar Bld.Spor ise 3.Lig temsilcisi Dardanelspor'u eleyerek gruplarda oynamaya hak kazandı.
- -Türk Telekom Arena Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayacak olan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
- -Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Akhisar Bld.Spor karşı karşıya geliyor.