Galatasaray 19. hafta ilginç bir istatistik sergiliyor

19. HAFTALAR İTİBARİYLE EN ÇOK GOL YEDİĞİ SEZON

Galatasaray lig tarihinde en çok gol yediği sezonunu yaşıyor Galatasaray lig tarihinde 19. haftalar itibariyle en çok gol yediği sezonunu yaşıyor. Galatasaray bu sezon 19 maçta 27 gol yerken (maç başına 1,42) Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta kalesinde 18 gol gördü.

SADECE BURSA MAÇINDA KALEYİ GOLE KAPATTILAR

Son 9 haftada sadece Bursaspor maçını gol yemeden tamamlayan Galatasaray, Ç.Rizespor maçında 4 gol (3-4), Antalyaspor maçında 3 gol (3-3), Osmanlıspor maçında 3 gol (2-3), Kasımpaşa maçında 2 gol (2-2), Beşiktaş maçında 2 gol (1-2), Akhisar Belediyespor maçında 2 gol (3-2), Kayserispor maçında (1-1) 1 gol ve M.Sivasspor maçında (3-1) 1 gol yedi.

Galatasaray Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Galatasaray deplasman oynadığı son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray son 6 deplasmanda maçında toplam 15 puan kaybı yaptı. Galatasaray en son 03.10.2015 tarihinde M.Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenmişti.