Galatasaray 15. hafta oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray , Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sarı kırmızılı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ana bölümünde yapılan altıya altı ve yediye yedi maçta taktik oyun gerçekleştirilirken, antrenman toplam 1 saat ve 20 dakika sürdü.

Sakatlıktan yeni yeni çıkan Hamit Altıntop ve Lionel Carole, kondisyoner eşliğinde çalıştı. Jason Denayer ise tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde aerobic koşu programı dahilinde sahada çalıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Astana karşılaşmasında adductor (sağ üst iç bacak) adale grubunda ağrı hisseden Sabri Sarıoğlu'nun tedavisine başlanırken, ayak tarak kemiğinde sakatlığı bulunan Selçuk İnan, antrenmanın ilk iki bölümünde takımla birlikte çalışırken son bölümdeki taktik idmana katılmayarak koşu çalışması yaptı.

Aurelien Chedjou da salondaki çalışmanın ardından Mustafa Denizli'den izin alarak masaj tedavisi yaptırdı. Bilal Kısa, sağlık ekibi tarafından daha önce hazırlanan planlama doğrultusunda bireysel çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.