Galatasaray - Levski Sofya maçı hangi kanalda saat kaçta? - Galatasaray haberleri

GALATASARAY ARADA LEVSKİ SOFYA'YA KONUK OLACAKGalatasaray Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen arada, 8 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın Levski Sofya takımı ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle verilen arayı boş geçmeyerek Levski Sofya takımının konuğu olacak.GALATASARAY - LEVSKİ SOFYA MAÇI HANGİ KANALDA?Galatasaray takımı, Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka için 8 Ekim Cumartesi günü günübirlik Bulgaristan'a gidecek.Galatasaray - Levski Sofya maçı hangi kanalda? İşte yanıtı Galatasaray- Levski Sofya maçı canlı olarak GS TV'deMilli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Bruma ve Aurelien Chedjou'nun yokluğunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 21 yaş altı takımından bazı oyuncuları da Bulgaristan'a götürmesi bekleniyor.GS TV CANLI İZLE

Aslanların Bulgaristan'da Levski Sofya ile oynayacağı hazırlık maçı naklen ve sadece @GSTV'de! pic.twitter.com/3HseH9Ble9



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Ekim 2016