Gabriel Tamas'ın sözleşmesine içki maddesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas'ın yeni takımı belli oldu. Zor günler geçiren 32 yaşındaki futbolcuya eski takımı kucak açtı. Romanya'nın Steaua Bükreş Kulübü, Tamas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



8 AYLIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Rumen milli futbolcu son yıllarda büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Alkolizme saplanan oyuncu, bu yüzden zorla bir apartman dairesine girmeye çalışması ve kapının önünde sızıp kalması nedeniyle sekiz aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce de ülkesinde bir barda olay çıkararak gündeme gelmişti.

"EĞER İÇERSE KOVULACAK"

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali oyuncu ile şartlı bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. Tamas'ın kendisine artık ağzına içki koymayacağına dair söz verdiğini belirten Becali, "Tamas için özel bir kontrat yaptık. Eğer içerse sözleşmesi feshedilecek ve takımdan gönderilecek" dedi.

Rumen futbolcu geçtiğimiz sezon da Watford'un ardından kısa bir dönem Steaua forması giymiş, ardından Cardiff City'ye gitse de burada oynama şansı bulamamıştı. Tamas 2003-04'te Türkiye'de top koşturmuştu.