Futbolda kadın teknik direktör heyecanı

Avrupa'nın profesyonel liglerinde görev yapan ilk kadın teknik direktör olan Corinne Diacre, Clermont'a sadece PR çalışması için gelmediğini ispatlıyor. Göreve gelişi büyük ses getiren Corinne, bir kadın teknik direktörün erkeklerle de başarılı bir şekilde çalışabileceğini ispatlarcasına gösterdiği performansla erkek meslektaşlarını kıskandırıyor.





"RÜYAM CLERMONT'U LİGUE 1'E ÇIKARMAK"

Diacre yönetimindeki Clermont, Fransa Ligue 2'deki yılbaşı arasına lig üçüncüsü olarak girmiş durumda. Fransa Kadın Milli Takımı'nın eski kaptanı olan Corinne, 2018 yılına kadar sözleşmesini uzatan başkan Claude Michy'ye kendisine güvendiği için teşekkür ederken hedeflerinin büyük olduğunu söylüyor: "Niye profesyonel olarak çalışabilen tek kadın benim, bilemiyorum. Rüyam Clermont'u Ligue 1'e çıkarmak ve bunu söylemekten çekinmiyorum."

France Football, Corinne Diacre'yi Ligue 2'de 2015 yılının teknik direktörü olarak seçmişti.

KIYASIYA LİGUE 1 YARIŞI!

Fransa İkinci Ligi'nde (Ligue 2) üst lige terfi yarışı heyecan fırtınası şeklinde geçiyor. 8 takımın ilk 3 yarışında olduğu ligde Nancy ile Dijon, kadrolarıyla rakiplerinin bir adım üzerinde yer alırken, Corinne Diacre yönetimindeki Clermont da 31 puanla üçüncülükte yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KAPTANIYDI

1993-2005 yılları arasında 121 kez Fransa için oynayıp kaptanlık yaptıktan sonra milli takımda yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Corinne Diacre, 2010- 2014 arasında Soyaux'yı çalıştırdı. Önce Helena Costa'yla anlaşan ancak kısa sürede yollarını ayıran Clermont, Avrupa'nın profesyonel liglerinde çalışan tek kadın teknik adam olma fırsatını Diacre'ye verdi.