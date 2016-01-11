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Futbolcu taşıyan otobüs kaza yaptı 20 ölü

Meksika'da yaşanan faciada aralarında futbolcularında bulunduğu otobüs kaza yaptı 20 ölü ve 25 yaralının bulunduğu açıklandı

Futbolcu taşıyan otobüs kaza yaptı 20 ölü

 Meksika'nın güneyinde futbolcuları taşıyan otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KİMLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Gutierrez, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Ölen ve yaralananların kimliği henüz açıklanmadı. Kazanın, aşırı hız yaptığı belirlenen otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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