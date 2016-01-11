Futbolcu taşıyan otobüs kaza yaptı 20 ölü

Meksika'nın güneyinde futbolcuları taşıyan otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Meksika'nın güneyinde futbolcuları taşıyan otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.