Futbol takımına genelev sponsor olunca gündeme oturdu!

Almanya Bundesliga 2. ekiplerinden Sandhausen, gündeme bomba gibi düşen bir sponsorluk anlaşmasına imza attı ve bir genelev ile anlaştı. Alman Sandhausen kulübü yapılan anlaşma gereği, maçlarını oynadığı stattaki panolarda ve seyircilere dağıttığı maçla ilgili kitapçıkta genelevin reklamına yer verecek. Sandhausen kulübünün sıra dışı anlaşması Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Yapılan anlaşmayı doğru bulan da var eleştiren de var.





"BİZİM İÇİN ÇOK CİDDİ BİR PARTNER"

Komşu kent Heidelberg'de bulunan 'Eros Center Bienenstock' adlı genelev ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Sandhausen Kulüp Başkanı Jürgen Machmeier "Bizim için çok ciddi bir partner. Alkol ve sigara şirketleriyle de sponsorluk yapılıyor" diyerek yaptıkları anlaşmanın normal olduğunun mesajını verdi.

30 ODALI GENELEV GEÇEN YIL HİZMETE GİRDİ

30 odalı Eros-Center Bienenstock adlı genelev geçen yıl hizmete girdi. Anlaşma gereği Sandhausen kulübü, Nürnberg ile son oynadığı lig maçında genelevin reklamını yaptı. Dünyaca ünlü Alman yıldız Vivian Schmitt'in katılımı ile geçtiğimiz sene açılan Beinenstock isimli randevuevi, bu günlerde oldukça popüler.

"MAÇIN HAKEMİNİ ETKİLEMİŞ"

Sandhausen maçı 2-0 kaybedince gazeteciler takımın teknik direktörü Alois Schwartz'a 'genelevin reklam panosu futbolcularınızın dikkatini dağıtmış olabilir mi ' sorusunu yöneltti. Teknik direktör ise soruya "Futbolcularımı değil ama belki maçın hakemini etkilemiş" cevabını verdi.