Futbol dünyasına Infantino büyük destek!

Olağanüstü FIFA Kongresi'nde başkanlığa Gianni Infantino'nun seçilmesinin ardından uluslararası futbol camiasından tebrik mesajları yayımlandı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Infantino'nun başkanlığını tebrik ederek, "ECA, Infantino'yu UEFA'da genel sekreterlik yaptığı dönemden biliyor ve son yıllardaki reform odaklı işbirlikçi yönü nedeniyle teşekkür ediyor. FIFA başkanı olarak da saydam, demokratik ve üretken yanını futbolun çıkarları uğruna kullanmasını ve bizimle iş birliği yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Infantino'nun seçim vaatleri arasında yer alan FIFA Dünya Kupası'ndaki takım sayısının artırılmasına yönelik düşüncesine ise destek verilmediği vurgulandı.

- Blatter'den tebrik mesajı

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aldığı futboldan 8 yıllık men cezası 6 yıla düşürülen önceki FIFA başkanı Sepp Blatter da Infantino'yu kutlayanlar arasında yer aldı.

Yazılı açıklamada bulunan 79 yaşındaki Blatter, "Gianni Infantino'yu gönülden tebrik ederim ve seçimi kazanmasından heyecan duydum. Deneyimleri, uzmanlığı, stratejik ve diplomatik becerileriyle kurumda yaptıklarımı sürdürecek kaliteye sahip olduğuna ve FIFA'ya yeniden istikrar kazandıracağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya, ABD ve İngiltere'den destek

Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko ise Infantino'nun seçilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Onu en başından beri destekledik. Dünya futbolunun böyle pragmatist bir lidere ihtiyacı vardı" dedi.

ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati ise tebrik mesajında, "Infantino ile reformlar yapma ve FIFA'nın iyi yönetilmesi konularında birlikte çalışmalar yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Dyke ise ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Infantino'nun güzel bir reform paketi var. Yasal soruşturmalar hala devam etse de bugün için bunlara bir çizgi çizebiliriz. Bizi önceden üzen durum, kurum kültürününde değişiklik göremememizdi. Artık bugünden sonra değişim yaşanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise sporun çıkarı için Infantino ile çalışmaktan zevk duyacağını vurguladı.

- Eski yıldız futbolculardan destek

FIFA'nın önceki başkan adaylarından Portekizli eski yıldız futbolcu Luis Figo ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Infantino'ya destek vererek, "2016'da, sonunda değişim yaşandı. Artık FIFA için yeni bir dönem başlıyor" mesajını yazdı.

Eski milli İngiliz futbolcu Gary Lineker de Infantino'nun zorlu bir süreçte FIFA'nın başına geçtiğini hatırlatarak, "Buna rağmen doğru seçim gibi duruyor. Artık oldukça büyük bir süpürgeyle temizliğe girmesi gerekecek" değerlendirmesini yaptı.