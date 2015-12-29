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Fransa Milli Kalecisi Benoit Costil Beşiktaş'ın Radarına Girdi

Beşiktaş'ın kaleci arayışları devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı, Fransa milli takımının kalesini koruyan Benoit Costil'e 2 Milyon Euro'luk bir teklif yapıldı

Fransa Milli Kalecisi Benoit Costil Beşiktaş'ın Radarına Girdi
 Beşiktaş'ın kaleci arayışları devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı, Fransa milli takımının kalesini koruyan Benoit Costil'e 2 Milyon Euro'luk bir teklif yapıldı

Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fransa Milli Takımı'nın kalecisi Benoit Costil için resmi bir teklifte bulundu.

Süper Lig lideri Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes'e Costil için 2 milyon euro için önerdi. Fakat Rennes, bu rakamı oldukça düşük bularak reddetti. Fransa Milli Takımı'nda forma giyen bir oyuncu için 2 milyon euronun düşük olduğunu belirten Rennes yöneticileri teklifi kabul etmedi.

Ayrıca haberde, Beşiktaş'ın Costil'e 3.5 yıllık çok iyi bir kontrat önerildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın Rennes'in kapısını yeni bir teklifle çalabileceği ifade edildi.

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FransaBenoit Costil
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