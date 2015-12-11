Fransa EURO 2016 Grup Kuraları Ne Zaman Çekiliyor - Fransa EURO 2016 Türk Milli Takımı Hangi Grupta - Fransa EURO 2016 Türk Milli Takımı'nın Rakipleri

A Milli Futbol Takımı'nın 4. torbadan katılacağı kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Paris Kongre Sarayı'nda organize edilecek kuraya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katılacak.

Torbalar

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 24 takımın kura çekimine gireceği torbalar şöyle:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz, Belçika

2. Torba: İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Ukrayna

3. Torba: Çek Cumhuriyeti, İsveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan

4. Torba: Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Galler, Arnavutluk, Kuzey İrlanda

Turnuva formatı

Ev sahibi Fransa'nın direkt katılacağı ve ilk kez 24 takımın mücadele edeceği EURO 2016'da ülkeler dörderli 6 gruba ayrılacak.

Oynanacak 3 maçın ardından gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü, ikinci tura yükselecek. İkinci turdan itibaren tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak turnuvanın finali, 10 Temmuz'da Stade de France'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Şampiyonada karşılaşmalar Fransa'nın Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux, Lens, Lille, Nice, Toulouse, Saint-Denis ve Saint-Etienne şehirlerinde oynanacak.

Maç programı

Karşılaşmaların TSİ 16.00, 19.00 ve 22.00'de başlayacağı EURO 2016 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 10-11-12-13-14 Haziran

2. maçlar: 15-16-17-18 Haziran

3. maçlar: 19-20-21-22 Haziran

İkinci tur: 25-26-27 Haziran

Çeyrek final: 30 Haziran-1-2-3 Temmuz

Yarı final: 6-7 Temmuz

Final: 10 Temmuz