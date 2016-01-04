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Frank de Boer Ricardo van Rhijn transferini duyurdu

Ajax teknik direktörü Frank de Boer uzun süredir Galatasaray ile adı anılan Ricardo van Rhijn için Hollanda basınına flaş açıklamalarda bulundu

Frank de Boer Ricardo van Rhijn transferini duyurdu

 Antalya'da kamp yapan Ajax'ın başarılı teknik direktörü Frank de Boer, Hollanda basınına konuşurken Ricardo van Rhijn'in Galatasaray'a transferi sorulması üzerine''Ben neredeyse bittiğini düşünüyordum ama henüz Marc'tan (Marc Overmars) resmi bir açıklama duymadım. Belki de Galatasaray birkaç gün ara vermiştir. Şimdi tüm güçleriyle çalışıyorlardır'' ifadelerini kullandı.

Hollanda basını bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan sağ bek Ricardo Van Rhijn için iki kulübün yaklaşık 2.5 milyon euroya anlaştığını haberlerine taşımıştı.

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