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Franck Ribery yeniden Galatasaray forması giyecek mi?

Son günlerde Franck Ribery'nin yaptığı açıklama Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırmış durumda

Franck Ribery yeniden Galatasaray forması giyecek mi?

2015 Mart ayından bu yana sahada hiç yer almayan Ribery'nin sağlık durumu sarı-kırmızılı yöneticileri korkutsa da, sarı-kırmızılı taraftarların Fransız yıldıza olan özlemleri transferi zorunlu kılıyor.

İSTANBUL'U ÖZLEDİM



Yönetici Nasuhi Sezgin'in "Bakarsınız Ribery döner"sözlerinin arkasındaki gerçeğin ise Fransız oyuncunun,tatil için geldiği Antalya'da tanıştığı Galatasaraylılara, "İstanbul'u özledim. Türkiye'de yapacak işlerim bitmedi" sözlerinin yattığı öğrenildi. Fransız yıldızın sözleşmesini 'karşılıklı anlaşma' yoluyla feshedilmesi gündeme gelirken böyle bir feshin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın devreye gireceği bildirildi.

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GalatasarayFranck Ribery
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