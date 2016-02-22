Fotomaç gazetesinin manşeti olay oldu!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maça, Trabzonsporlu Salih Dursun'un yere düşen kırmızı kartı alıp maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e göstermesi damga vurdu. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran olaylı maç, şimdiden tarihe geçti.



"TÜRK FUTBOLUNA ATEŞ EDİLDİ"

Gazetelerin ana sayfalarını süsleyen "utanç gecesi" Türk futbolunda uzun süre hafızalardan silinmeyecek. 4 kırmızı kart çıktğı ve 2 penaltı kararının verildiği gece sonrası Fotomaç gazetesinin attığı "Türk futboluna ateş edildi" manşeti günün en çok dikkat çeken başlıklarından biri oldu.





"TFF, MHK, ÇAKIR VE ÇETESİ DÜN GECE KATLİAM YAPTI"

TFF, MHK ve Cüneyt Çakır'ı hedef alan gazete, manşetinde şu iafdelere yer verdi; Hakem Deniz Ateş Bitnel, TT Arena'da Türk futbolunun canına okudu! Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu, 'bu rezaleti' adeta bir film gibi izledi!

Deniz Ateş Bitnel; acımasızca ve haksız yere çıkardığı 4 kırmızı kartla; vermediği penaltılarla, haksız yere verdiği penaltı ile Trabzonspor'u lime lime doğradı! Türk futbolunu 'ATEŞ TOPU'na çevirdi!

Sezon başından beri Cüneyt Çakır'ın emrindeki hakemler, önüne gelen takımı yaktı, yıktı geçti. MHK ve TFF, bu hakem facialarına göz yumdu, başını kuma gömdü! BÜYÜK FELAKET, dün gece TT Arena'da Trabzonspor'u yerle bir etti! Derbiyi 2-1 kazanan Galatasaraylılar da hakem faciasından çok rahatsız oldu!