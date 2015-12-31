Forma şansı bulamayan Michal Kadlec takım arıyor

EURO 2016’da forma giymek için, düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Michal Kadlec, bu talebini yönetime iletti.

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çek yıldıza bu konuda kolaylık sağlamaya hazır. Ancak tecrübeli savunmacı henüz kendisine kulüp bulamadı.

Ülkesinden Sparta Prag ile Süper Lig’den Antalyaspor’un ilgilendiği Kadlec’in hedefi, daha fazla ön planda olabileceği bir takımda forma giymek. 31 yaşındaki futbolcu, ligin bitmesinin ardından hemen arayışlara başladı.