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Florya'da Mustafa Denizli fırtınası esiyor

Florya'ya ayak bastığı andan itibaren ağırlığını hissettiren Mustafa Denizli katı kurallarına yenilerini eklediği haberi geldi

Florya'da Mustafa Denizli fırtınası esiyor

Denizli, yöneticiler dahil hiç kimsenin oyuncularla görüşüp diyalog kurmasını istemiyor. Denizli, Florya'da koyduğu kurallara uymayan personelle yolların ayrılmasını talep etti. Tesislerde staf ekibi ve personel takım ile aynı yerde yemek yeme yasağı ve ikinci yarı da fizyoterepistler ile malzemeciler de takıma girmemeye başlayacak.

Takım otobüsünde futbolcular dışında sadece takım doktoru ve tercüman Mert Çetin yer alacak.

Yönetici dahil başka kimse kesin olarak takım otobüsen binemeyecek.

Kaynak : Takvim


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Mustafa Denizli
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