Flaş gelişme heykeli dikiliyor!

Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı yaptıkları maçta, hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi, kentte geniş yankı uyandırdı.



Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra Yomra ve Maçka ilçe belediyeleri de Salih Dursun'a destek olmak adına kararlar aldı. Bu kapsamda Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Salih'in adının ilçede bir caddeye verilmesi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise ilçede yeni yapılacak parka Salih'in hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği anı andıran heykel yapılması yönünde harekete geçti.



Başkan Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un ekip olarak katledildiğini öne sürerek,"Trabzonspor galibiyet yolunda 3 puan uğraşı içerisindeydi. Hakem çetesi bunu anlayınca alakasız penaltıyla karşı karşıya kaldık" dedi.



Sağıroğlu, hileli puanların sporda kimseye yaramadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En gözde caddeye ismi veriliyor"



"Hileyle gelenin, hileyle gideceğini düşünüyorum. Bu vesileyle Salih kardeşimin, Türk ve dünya spor tarihine örnek olacak davranış sergilediği için Trabzonspor sevdalıları olarak Yomra ilçemizde en gözde caddeye ismini verme çalışmalarına başladık. Mart ayının ilk haftasındaki ilk meclis toplantımızda, isim çalışması tamamlanmış olacak. Başta Federasyon Başkanı Sayın Yıldırım Demirören olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinin tamamını istifaya davet ediyorum."



"Heykel yapma kararı aldık"



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise daha önce ilçede yeni yapacakları parka Trabzonspor heykeli dikmeyi planladıklarını ifade ederek, "Son olayla yapacağımız parka Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart anını andıran heykel yapma kararı aldık" diye konuştu.



Yaşanan olayın, Türk futbol tarihinde bir milat olduğunu kaydeden Koçhan, "Bana göre Türk futbol tarihinde milat olan bu olayı Maçka'da yaşatacağız. Bunun Trabzonspor'un bir simgesi haline geldiğini düşünüyorum ve bunu ölümsüzleştirmek için de böyle bir karar aldık" ifadesini kullandı.



Koçhan, bu kapsamda çalışmalara başlanması talimatını verdiğini belirterek, "Çalışmalarımız başladı ve heykeli mart ayı içinde yapmayı planlıyoruz. Parkımızın açılışını da nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Türk futbol tarihinde ilk olan bu olayın, temiz futbolun başlangıcı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak : AA