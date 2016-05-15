Flaş Gelişme: Bruno Alves Kadro Dışı Bırakıldı!

Volkan Demirel de oynamayabilir!

Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek!

Süper Lig’de son 2 hafta, Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanıp, Beşiktaş’ın Osmanlıspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek, aksi durumdaki her sonuç Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayacak.

Ayrıca Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in de ağrıları bulunduğu ve bu akşamki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyebileceği öğrenildi.