Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flaş Gelişme: Bruno Alves Kadro Dışı Bırakıldı!
Fenerbahçe Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Bruno Alves'i takım arkadaşları ile tartıştığı için kadro dışı bıraktı. Ayrıntılar haberimizde.
15 Mayıs 2016 Pazar 11:01
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dün akşam yapılan antrenmanda arkadaşlarıyla tartışan Portekizli yıldızı Bruno Alves, maç kadrosundan çıkarıldı.
Volkan Demirel de oynamayabilir!
Ayrıca Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in de ağrıları bulunduğu ve bu akşamki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek!
Süper Lig’de son 2 hafta, Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanıp, Beşiktaş’ın Osmanlıspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek, aksi durumdaki her sonuç Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayacak.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Bruno AlvesFenerbahçeSözleşmeYeni Sezon
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.