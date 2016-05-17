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Flaş: Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi!
Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında oynanan mücadelelerde yaşanan olaylardan dolayı TFF Hukuk Müşavirliği 6 takımı PFDK’ya sevk etti.
17 Mayıs 2016 Salı 16:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, şampiyonluğunu ilan ettiği Osmanlıspor maçındaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un, deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 yenildiği maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
Hukuk müşavirliğinin, Bursaspor'u saha olayları, Kayserispor, Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor'u ise hem saha olayları hem de çirkin tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.
Ayrıca PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
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