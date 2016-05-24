Final Maçını 5.Kez Yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek Mete Kalkavan, kariyerinde 5. kez derbi karşılaşmasında görevlendirildi.
Bu sezon kritik maçlarda görev verilen 36 yaşındaki Kalkavan, Galatasaray’ın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiyi yönetti.
Mete Kalkavan, ilk olarak Beşiktaş-Galatasaray, ardından da Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Sezonun ilk yarısındaki derbi 2-1 Beşiktaş’ın lehine sonuçlanırken, 26. haftada ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise golsüz sona erdi.
Mete Kalkavan, bu sezon ligde son olarak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev aldı.
Bu karşılaşmayı Beşiktaş, Mario Gomez’in golüyle 1-0 kazandı. Spor Toto Süper Lig’de 2007-2008 sezonundan bu yana görev alan deneyimli hakem, kariyerindeki ilk derbiye 2012-2013 sezonunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasıyla çıktı.
Bu karşılaşma Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğünde sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugüne kadar görev almayan Kalkavan, Türkiye Kupası’nda ise 10 karşılaşmada düdük çaldı.
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek Mete Kalkavan, kariyerinde 5. kez derbi karşılaşmasında görevlendirildi.