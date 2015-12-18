Fikret Orman'ın istediği isim Çağlar Söyüncü çıktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Altınordu'nun genç yıldızı Çağlar Söyüncü'yü Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan resmen istedi. Özkan'ın cevabı ise "Bizim çocuklarımızla bir yeminimiz var. En az 1 sezon Altınordu A takım forması giymeden bir yere gitmek yok. İnşallah sezon sonu görüşürüz" dedi.

Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kırmızı-lacivertli takımın genç oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü istediğini söyledi. Orman ile yaptığı telefon görüşmesinin tüm detaylarını açıklayan Özkan, "11 Kasım Çarşamba günü Sayın Fikret Orman beni aradı ve Altınordu'da yaptığımız çalışmalarla ilgili tebrik etti. Ben de, kendisinin yepyeni bir Beşiktaş oluşturduğunu söyleyip; Veli, Olcay, Oğuzhan ve Gökhan gibi genç oyuncularla Beşiktaş'ı izlemenin keyif olduğunu ifade ettim. Hemen ardından Çağlar Söyüncü konusu gündeme gelince ben, 'Bizim çocuklarımızla bir yeminimiz var. En az 1 sezon Altınordu A takım forması giymeden bir yere gitmek yok. İnşallah sezon sonu görüşürüz' dedim. Bu sistemi kurallar ve ilkelerle yönetmezsek un ufak edileceğimizi de vurguladım" dedi.

Bu diyalog üzerine Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çağlar'ı oynatmak istediğini söyleyerek ısrar etti. Seyit Mehmet Özkan'ın Orman'a cevabı ise "Sezon sonu Beşiktaş'a öncelik tanırız" oldu. - İZMİR