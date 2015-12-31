Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup'a şok

Lazio'ya transfer olmak istediğini söyleyen genç orta saha Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Oğlum gideceksen Barcelona'ya, Münih'e, Manchester'a Liverpool'a ya da Madrid'e git. Senin kafanı kırarım." tepkisiyle karşılaşınca, isteğinden vazgeçti.



"LAZIO'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ta 5 ay önce yaşanan bir olay yeni ortaya çıktı. Almanya'nın Bielefeld şehrinin Marienfeld kasabasında yeni sezon hazırlıklarını Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'a o dönemde Oğuzhan'dan bir görüşme talebi geldi. Genç yıldız Klosterpforte otelinde başkanın karşısında çıkarak, "Başkanım, Beşiktaş'ı sizleri çok seviyorum. Ancak burada mutsuzum. Geçen sene Bilic döneminde yeterli türlü forma şansı bulamadım. Sadece ben değil arkadaşlarım da daha fazla oynamam gerektiğini söylüyor. Bana Lazio'dan teklif var. Bonservis ödemeye hazırlar. Müsaadeniz olursa Lazio'ya gitmek istiyorum" diye konuştu. Oğuzhan'ı çok seven Karadeniz kimliğinden dolayı bizim uşak diye hitap eden Başkan Fikret Orman bu istek karşısında şaşırdı.

"SENİN KAFANI KIRARIM"

Genç oyuncuya çıkışan Orman'ın "Oğuzhan beni şaşırttın. Lazio'ya mı gideceksin. Bir tarafta 2 milyonluk Lazio, diğer tarafa 20 milyonluk Beşiktaş. Oğlum gideceksen Barcelona'ya, Münih'e, Manchester'a Liverpool'a ya da Madrid'e git. Senin kafanı kırarım. Biraz büyük düşün. Bu takımlardan teklif gelsin seni kendi elimle veririm. Ama bana Lazio ile gelme, kafanı kırdırma. Sen büyük yeteneksin" dediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Oğuzhan'ın da geri adım attığı ortaya çıktı.

OĞUZHAN BÜYÜK KOZ

Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan bu sezon gösterdiği performansla takımın yıldızı oldu. Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah-Beyazlı oyuncunun sezon başında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.