Fikret Orman’dan Doping Açıklaması

yimiz yok. İsteyen istediği zaman yapabilir de ligin bitmesine iki gün kalmış, bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış, hiçbir büyük kulübe gidilmemiş, böyle bir şikayet yok. Yani enteresan bir şey. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de inanılmaz derecede tepki koydular." diye konuştu. TFF yönetiminin bu konudan haberi olmadığını ifade eden Orman, şunları kaydetti: "TFF yöneticileri de bizim gibi şok yaşadılar ve bizim gibi düşünerek hareket ettiler. Arkadaşlar istifa etmişler. İstifa etmeselerdi de işlerini iyi yapsalardı. Bir iki tanesi daha önce bizde doktorluk yapmış kişiler. Ayıp yani, gereksiz şeyler. Biz bugün işte maça çıkıyoruz, yapmış oldukları testlerin sonucu sanırım bir ay sonra çıkacak. O zamana kadar biz bu maçı kazanmış, kupayı almış ve evimize götürmüş olacağız. Öyle bir şeyin olması sıfır ihtimal ama birisinde bir bulgu çıktığında da oyuncu cezalandırılıyor. Zaten kupa gitmiş müzeye. Ne maksat vardı, niçin yaptılar, ne şovuna ihtiyaç duydular... O heyeti Allah ıslah etsin." Beşiktaş'ın şampiyon olması durumunda kupayı TFF'den alacağını belirten Orman, "İnşallah Beşiktaş kupayı alacak. Kupayı gelip federasyon verecek. Federasyon ile Beşiktaş'ın arasını germenin ne manası var. Şık olmadı, düzgün olmadı." ifadelerini kullandı. "Beşiktaş toplumsal uzlaşıyla şampiyonluk yaşayacak" Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şampiyon olduktan sonra kutlamayla ilgili planlarını yapacaklarını dile getirerek, "Biz çok zor günlerden geldik. Şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Sadece Beşiktaş değil, başka takımların taraftarları da istiyor. Rekabet yaptığımız Fenerbahçe'nin taraftarlarının içinden de isteyenler var. Toplumsal uzlaşıyla Beşiktaş bir şampiyonluk yaşayacak. Allah da bu insanlara bunu yaşatmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu. "Genel kurullar şov yapma yeri değil" Kulübün dün yapılan idari ve mali genel kurulunda yaşanan gerginliğe de değinen Fikret Orman, sürekli Beşiktaşlıların içinde olduğunu ve onların gündemini bildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş'ın gündemi dün burada maksatlı olarak, ön yargılı olarak gelen arkadaşlar değildir. Cevap vermeye çok fırsatım olmadı çünkü ortam da gergindi. Beşiktaş'ın genel kurulları artık insanların şov yapma yerine döndü. Gelip orada bütün Beşiktaş camiasını germenin bir manası yok. Bundan sonra genel kurullar ve divan kurulları BJK TV'de yayınlanmayacak. Beşiktaş'ın gündemi belli. Bugün tüm Beşiktaşlılarla beraber şampiyonluğu yaşayacağımızı ümit ediyorum."