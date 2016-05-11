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Fikret Orman Yeni Yönetim Listesini Açıkladı!

Beşiktaş 15 Mayısta olağan genel kurul seçimlerine gidiyor. Fikret Orman, bugün yeni yönetimde olacak kişilerin adlarının bulunduğu dosyayı Karadeniz'e teslim etti ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman Yeni Yönetim Listesini Açıkladı!

Hafta sonu Osmanlıspor ile yapılacak lig maçına şampiyonluk kupasının getirilip getirilmeyeceği yönündeki tartışmalara değinen Orman, "Beşiktaş henüz şampiyon olmuş değil. Önümüzde iki maç var. Osmanlıspor maçından puan alırsak ya da Fenerbahçe puan kaybederse şampiyon olacağız. Fakat bunlar gerçekleşmiş değil. Takımımız hala şampiyonluk kupasına konsantre bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla şampiyonluk kupası, Osmanlıspor maçına getirilmeyecek. Zaten böyle bir talebimiz de yok." diye konuştu.

Başkan Orman, ligin 34. haftasındaki Torku Konyaspor karşılaşması için ise siyah-beyazlı takımın İstanbul'da oynamak gibi bir planının olmadığını ve deplasmana gideceklerini söyledi. Konya'ya günübirlik seyahat edeceklerini dile getiren Orman şampiyon olunması halinde 19 Mayıs Perşembe günü kutlamaların yapılacağını belirtti.

"Beşiktaş'ın en önemli gündemi şampiyonluk" 

Şampiyonluk heyecanı yüzünden seçimin gündem dışı kaldığını belirten Orman, şunları söyledi:

"Yönetime girmek isteyen çok isim oldu. Önümüzdeki dönem daha iyi hizmet edeceğimiz bir liste hazırlamaya çalıştık. Bu sezonu şampiyon bitirdiğimiz takdirde, Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir 3 sene olacak. Beklentiler yukarıya çıktı. Onları yerine getirmek için daha icraat ağırlıklı bir yönetim kurduk. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yeni arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum."

Seçime tek aday olarak girmesinin bazı avantajları ve dezavantajları olduğunu aktaran Orman, "Seçimde başka adayların olmasını isterdim. Tek aday olmak, camiamızın yönetime ve bana duyduğu güveni gösteriyor. Bu da beklentinin büyük olduğu anlamına geliyor. En büyük hatalar, kendinizi çok kuvvetli gördüğünüz zamanlarda yapılırmış. Yapılacak çok işimiz var. Artık tecrübeli bir kadroyuz. Bu da bir avantaj." şeklinde konuştu.

Yeni yönetim listesini teslim etti 

Fikret Orman, olağan genel kurul öncesi yeni yönetim listesini divan kurulu başkanlığına teslim ederken, mevcut 6 ismin yeni yönetimde olmaması dikkati çekti.

Kulübün mevcut yönetiminde bulunan isimlerden, Ahmet Kavalcı, Melih Sami Esen, Faik Akdil, Yalçın Kaya Yılmaz, Berkan Gocay ve Mete Vardar yeni listede yer almadı. Listedeki yeni isimler ise Emre Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Candaş Tolga Işık oldu.

Başkan Orman'ın divan başkanlığına teslim ettiği yönetim listesi şöyle:

Asil: Ahmet Nur Çebi, Umut Güner, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Torunoğulları, Emre Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan.

Yedek: Hakan Özköse, Erdal Karacan, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Candaş Tolga Işık, Emre Kocadağ.

 

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