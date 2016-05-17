Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman , yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Hak ederek şampiyon olduklarını söyleyen Orman, "Akhisar maçında top direkten dönünce 'Şampiyon olacağız' dedim. 3-3 yaptık, 4-3 de yapardık.

Şaibesiz, hak ederek alınmış bir şampiyonluk. Birçok önemli maç oynadık. Galatasaray maçı kırılma noktası. Kazanmamız, bize şampiyonluğu getiren en önemli sebeptir. Galatasaray, beklentinin üzerinde bir performansla, kendilerine yakışır bir şekilde oynadı" ifadelerini kullandı.

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