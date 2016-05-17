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Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptığı bir açıklama da Gökhan Töre için 100 milyon Euro verseler dahi satmam dedi.

Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Hak ederek şampiyon olduklarını söyleyen Orman, "Akhisar maçında top direkten dönünce 'Şampiyon olacağız' dedim. 3-3 yaptık, 4-3 de yapardık.

Şaibesiz, hak ederek alınmış bir şampiyonluk. Birçok önemli maç oynadık. Galatasaray maçı kırılma noktası. Kazanmamız, bize şampiyonluğu getiren en önemli sebeptir. Galatasaray, beklentinin üzerinde bir performansla, kendilerine yakışır bir şekilde oynadı" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN'A 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELİRSE SATARIM"

Gökhan Töre'yi 100 milyon Euro karşılığında transfer edebileceğini aktaran Orman, "Gökhan Töre'nin 3 yıllık daha kontratı var. İyi bir teklif gelirse bütün oyuncularımız gidebilir. Gökhan'a da 100 milyon Euro'luk bir teklif gelirse satarım" dedi.
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BeşiktaşFikret OrmanGökhan Töre
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