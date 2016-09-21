Fikret Orman: Taraftarımız ile maçı kazanacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

TARAFTARIMIZ İLE MAÇI KAZANACAĞIZ

"Uzun aradan sonra deplasman yasakları kalkıyor. İki takımın da seyircisinin olacağı güzel bir maç bekliyoruz. Umarım bizim için sonuç da güzel olur. Futbol taraftarlarla güzel bir oyun. Bazı endişelerim de var. Vodafone Arena akustik olarak da çok güzel bir stadyum ama amacı Beşiktaş'a hizmet olan taraftar gruplarının sakin olmalarını rica ediyorum. Rakip takım taraftarının da aynı tutumda olmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir kadrosu var, taraftarlarımız ile buluşup maçı kazanacağız. Galatasaray taraftarına ayrılan biletleri Galatasaray kulübüne vereceğiz. Satışı onlar yapacaklar. Taraftarımızla bütünleşmemizi sağlayacak yeni bir organizasyonumuz var. Bu bir sürpriz olacak. Bütün futbolseverlerin beğeneceğini düşünüyorum. Skor tahmini yapmak istemiyorum. Beşiktaş'ın kazanacağına dair bir tahminde bulunsam karşı taraf için motivasyon kaynağı oluyor."

KİEV MAÇINDA BİLET FİYATLARINI DÜŞÜRDÜK

"32 bin kombine ile oynuyoruz. Taraftarımız daha çok istiyor ama satamıyoruz. Bilet fiyatları konusunda taraftarımız haklı ama diğer türlü biletler karaborsaya düşüyor. Karaborsacılar kazanacağını Beşiktaş kazansın. Dinamo Kiev maçında bilet fiyatları biraz daha düşecek. 42 bin koltuk, 32 bin kombine var. Sponsorlarla beraber elimizde 6 bine yakın bilet kalıyor. Kiev maçı için bilet fiyatlarını düşürdük eminim alanlar memnun kalırlar."

RICARDO'DA GİDİP GELMİŞTİ, MARIO İÇİN BUNDAN SONRASINI BİLEMEM

"Burası huzurlu bir yer. Burası cazibe merkezi. Burada olunca mutlu oluyorsun. Bizden gidenler Beşiktaş'ın kıymetini anlıyor. Mario sevdiğimiz bir çocuk, taraftar da onu çok sevdi. Biz Alman Milli Takımı'ndan santrfor almadık. Onları biz santrforu verdik. Wolfsburg takım olarak şu an çok iyi durumda değil. Mario kendi kararını verdi ve gitti. Biz onu Ağustos'un sonuna kadar bekledik. Beşiktaş'a bakın gidenler üzülüyor, burada kalanlar mutlu oluyor. Ricardo'da gidip gelmişti. Mario için bundan sonra nasıl olur bilemem. "

MAHMUT USLU SORUSU ÜZERİNE...

''Beşiktaşlıların bir duruşu vardır, onun için ben bu tür polimiklere girmeyeceğim. Ama şu açıdan sevindim, Galatasaray ile maç yapacağız ve bir Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray tarafında hareket etmesine sevindim... Aralarındaki dostluk pekişir...''

BASKETBOLDA BU SENE BEN DE MAÇLARA GİDECEĞİM

"Basketbolda iyi bir kadro kurduk. Yeni hocamıza da güveniyoruz. Rakiplerimiz de önemli yatırımlar yapmıyor. Kendi bütçemiz içerisinde biz de iddialıyız diye düşünüyorum. Basketbol salonlarına da yatırım yapacağız. Basketbolda gelirleri arttırmamız lazım. Basketbolda artık taraftarımız da maçlara geliyor. Bu sene ben de maçlara daha fazla gideceğim."

101. YILIMIZDA BİZİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTILAR

Beşiktaş'ın önü kesilmek için adımlar atılmaya başlandı. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak için yapılıyor. Biz bu fotoğrafı 101. yılımızda da gördük. Bir anda camiamız parçalanmaya çalışıldı. Bütün Beşiktaşlılar'ı provokasyona gelmemeye çağırıyorum. Ben bu sene artık tüm 2 yıldızlı formalarımızın satılacağını düşünüyorum."