Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

Beşiktaş'ın yaşadığı mali krizler sonrasında başına geçen ve kulübe peşpeşe iki şampiyonluk yaşatan başarılı başkan Fikret Orman, taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
1903 Karakartallar Derneği'nin Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Orman, "İyi bir gidişatımız var ama yeterli değil. Daha hızlı büyümemiz, daha çok iş yapmamız lazım. Hedeflerimizden biri de 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Türkiye'de 80 milyon var, yurt dışındakilerle beraber 90 milyon olur. Bunların hepsini Beşiktaşlı yapsak yine 100 milyona ulaşamıyoruz. İlk tohumu Kerkük'te attık. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de Beşiktaşlı sayısını arttırmamız lazım. Bu bizim bir dünya kulübü olduğumuzun göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yaşadığı mali krizler sonrasında başına geçen ve kulübe peşpeşe iki şampiyonluk yaşatan başarılı başkan Fikret Orman, taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.