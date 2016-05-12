Fikret Orman: "O Kupayı Getireceksiniz!"

Osmanlıspor ’la Vodafone Arena’da oynanacak maça şampiyonluk kupası nın getirilmesi için federasyona başvuruda bulunan Siyah-Beyazlılar, statta tur atmaya hazırlanıyor. FANATİK’e konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman , konuyla ilgili olarak, “Elbette Osmanlıspor maçına o kupa gelecek. Beraberliğin bile yeteceği bir maç. Taraftarımızın önünde tur atıp kupayı kaldıracağız” dedi.

‘Konya maçı İstanbul’da olacak’

Her kulüple iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Orman, son haftadaki Torku Konya maçının da İstanbul’da oynaması için girişimlere başladı. Siyah-Beyazlı kulübün patronu, “Konyaspor Başkanı Ahmet Şan sağolsun, ‘Şampiyonluk son haftaya kalmazsa seve seve İstanbul’da oynarız’ demişti. Federasyona ilettik. Olumlu cevap bekliyoruz. Bu spor, dostluk, kardeşlik, eğlence. Böyle bakıp, böyle yaşamamız gerekir” diye konuştu.

‘Dünyada bir ilk oldu’

Şampiyonlukla ilgili görüşlerini de dile getiren Orman, “En baştan beri söylüyorum; bu sezon şampiyonluğa en yakın hissettiğim sezon. Kupanın bir ucundan tuttuk. Ama henüz matematiksel olarak garanti değil. Şenol hoca ve futbolcularımız, Osmanlıspor maçını da kazanıp taraftar önünde tur atacaktır. Buna inancım tam. Bu maçlar oynanmadan da, ‘Şampiyon olduk’ demem. Sadece şunu diyorum; Beşiktaş ilklerin takımı. Dünyada bir ilke imza atarak, stadı olmadan şampiyon olan tek kulüp olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Tek bir haram puan yok’

Orman, kamuoyunda Beşiktaş’ın şampiyon olmasının daha fazla istendiğini de belirterek, “Herkes Beşiktaş’ın şampiyonluğunu neden istiyor, bu da çok önemli. Sadece alın teri, hak, adalet istedik. Samimiyetle bunu gösterdik. Gittiğimiz her yerde sokaklarda dolaştık. En küçük terslik görmedik. Halk ile iç içeyiz. Her takım taraftarı bizimle fotoğraf çektiriyor. Şampiyonlukta bir tek haksız, haram puan yoktur. Teknik ekip ve oyuncularımın emeği, camianın desteği vardır” açıklamasını yaptı.