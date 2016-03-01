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Fikret Orman Nani'nin golüne dayanamadı!

Bеşiktаş Başkanı Fikret Orman, dün gеcе оynаnаn Fеnеrbаhçе mаçının 81. dаkikаdаsındа Nаni'nin fаrkı 2'ye çıkаrаn gоlünün аrdındаn stаdı tеrk еtti

Fikret Orman Nani'nin golüne dayanamadı!

 Kadıköy'de takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 81. dakikada stadı terk etti. Bu dakikaya kadar takımının puan alabileceği umudunu taşıyan Orman, Nani'nin golünün ardından siyah-beyazlılardan ümidini kesti. Siyah-beyazlıların başkanı, golle birlikte kendini dışarı attı.


ÜRKMEZGİL: DÜNYANIN SONU DEĞİL

Fanatik gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise yenilgi için, "Dünyanın sonu değil" yorumunu yaptı. Siyah-beyazlı idareci, "Yenseydik bu işi bitirebilirdik. Sonuçta Fenerbahçe'nin sahasında oynuyorsun ve onlar da şampiyonluk yolunda en büyük rakip. Erken gol yememiz planlarımızı bozdu" diye konuştu.

ÜRKMEZGİL: HALA EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ

Ürkmezgil, "Böyle bir statta seyirci desteğini alan her takım etkili oynar. Neden Vodafone Arena'nın bir an önce bitmesini istiyoruz? Bundan dolayı... Ama unutulmasın ki biz bir maç eksiğiyle ikinci sıradayız. Ligde daha çok maçlar var. Hâlâ en güçlü aday biziz. Trabzon maçına kadar aradaki farkı kapar ya da korursak, o maçı kazanır yine lider oluruz. Beşiktaş yenilmiş olsa dahi Fenerbahçe'den daha fazla pozisyona girdi." ifadelerini kullandı.
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