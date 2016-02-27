Fikret Orman müjdeyi verdi camiayı sevindiren haber!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısında Başkan Fikret Orman, mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını açıkladı. Öte yandan Başkan Orman, Bolu'da bir kamp tesisleri yapacakları müjdesini de verdi.



"BOLU'DA KAMP TESİSİ YAPACAĞIZ"

"Bolu'da 32 bin 991 metre kare bir arazi satın aldık" diyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, "Kamp tesisi yapacağız. Tapusunu aldık. Tapusu Beşiktaş'a ait olan bir tesis olacak. Bütün branşlarımız yaz kamplarını orada yapabilecek. Senelerdir Avrupa'ya gidiyoruz ve 350 bin Euro civarında kamp parası istiyoruz. Rakibimiz de orada yatırım yaptı biz de yapıyoruz. Orada bir oteli 20 seneliğine kiraladık. Bu otelin haricinde otele ait 2 futbol sahası ve kayak merkezi var. 15 bin 500 TL'ye kiraladık" açıklamalarında bulundu.

"ATIK AİDATIN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Kongre üyeleri karşısında üyelik hakkında da bilgiler veren Başkan Orman, "7 bin 500 kişiyi üye yaptık. Tüzük gereği belirli periyotlarla üye yapabiliyorsunuz. Bekleyen üyelik sayısı 670 kişi. Mart ayında yeni üyelikler yapabileceğiz. Artık yapabileceğin en maksimumunu yaptık. Atık aidatın da artmasını istiyoruz" dedi.

"KONGREDE ADAYIM"

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçimli kongrede aday olacağını açıklayan Fikret Orman, şöyle konuştu: "Mayıs ayında yapılan kongreye adayım. Yürekli arkadaşlarımı alkışlayın. Hepsinden Allah razı olsun. Bir gün beni satmadılar. Hep yanımda oldular. Bazı zaman kızdırdıklarımız oldu ama hep beraber cami için mücadele ettik."

STAT NE ZAMAN AÇILACAK

Statla ilgili konuşan Orman, "2 sene 2 ayda stadın yapımında buralara kadar geldik. Burası 1100-1200 daire büyüklüğünde bir yer. Çok zor şartlarda inşaat alanı. Malzeme girmesi çıkması çok zor. Etrafından her gün 250 bin araç çıkmaktadır. Önümüzdeki hafta ne zaman açacağımızı açıklayacağız. Pazartesi son nihai toplantı yapacağız ve gün olarak ne zaman açacağımızı açıklayacağız. En kısa zamanda takımımızı buraya getirmek istiyoruz. Sayılı günler kaldı. Çatı kapanmaya başladı. Ayın 15'i gibi çatı kapanma işlemi bitmiş olacak. Çim ise uygulandıktan sonra kalkmayacak. Rahat olun. İç alandaki inşaat çalışmaları ve koltuk çalışmaları devam ediyor. Dış cephe ve peyzaj alanlarında sıkıntı var ama büyükşehir destek veriyor. Sonuna doğru geldi. Çok güzel restoranlar yapıyoruz. Düğün salonu yaptık. Düğünler de yapılacak." dedi.