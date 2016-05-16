Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”

Yayıncı kuruluşa konuşan Başkan Orman, Süper Lig şampiyon luğunu anlattı. Hak ederek şampiyon olduklarını söyleyen Orman, "Akhisar maçında top direkten dönünce 'Şampiyon olacağız' dedim. 3-3 yaptık, 4-3 de yapardık. Şaibesiz, hak ederek alınmış bir şampiyonluk. Birçok önemli maç oynadık. Galatasaray maçı kırılma noktası. Kazanmamız, bize şampiyonluğu getiren en önemli sebeptir. Galatasaray, beklentinin üzerinde bir performansla, kendilerine yakışır bir şekilde oynadı" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA İLE AYRILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime geldiğinden beri aklında olduğunu ifade eden Orman, "İlk geldiğimde aklımdaydı. Şenol Hoca, çok iyi tanıdığım bir kişilik. Şenol Hoca, Bursaspor'dan ayrılmadan önce ne benle ne de benim bir yakınımla konuşmadı. Oradan ayrıldıktan sonra biz konuştuk. Onun prensiplerini de bilirim. Böylesi nasipti, inşallah daha önemli başarıları elde ederiz. Şenol hoca ile ayrılma gibi bir niyetimiz yok. Daha evvel gelseydi, daha çok şampiyon olabilirdik. Beşiktaş , havalı insanları sevmez. Hocanın da öyle bir yapısı var. Taraftarla olan ilişkisi de müthiş. Şenol Hoca ile hiç ters düşmeyiz. Çok namuslu ve düzgün bir kişilik. Transferi tabii ki hocamızla konuşuyoruz ama kararı tabii ki yönetim ve ben veriyorum. Hocamız da istediği bir oyuncu değil, bizim aldığımız bir oyuncu olunca hayırlı olsun deyip forma veriyor. Şenol hocam ile çok iyi çalıştık" dedi.

"GOMEZ, BAŞKA BİR KULÜBE GİTSEYDİ BU PERFORMANSI GÖSTEREMEZDİ"

Alman oyuncu Mario Gomez ile ilgili de konuşan Başkan Orman, "Mario'yu çok seviyoruz. O da Beşiktaş'ı çok seviyor. Kalmasını istiyoruz ama kulübümüzün bir duruşu var. O duruştan ne olursa olsun, kim olursa olsun asla taviz vermeyiz. Beşiktaş, araç olacak kurum değil, amaç olacak kurumdur. Mario'nun kalmasını istiyoruz ama kalmazsa bizim için nasıl kayıpsa onun için de kayıp. Biz Alman Milli Takımı'nın güncel santraforunu almadık, onlara santrafor verdik. Bizde Cenk var. İnanılmaz Beşiktaşlı. Bizde oyuncular geldiği zaman ailemize yeni birisi gelir ve Beşiktaş bünyesine uygun hareket ederler. Bu takım 4 senede adım adım oluşturuldu. Hepsi seçilmiş, özel kişiliklerdir. Bize gelen oyuncu büyük performans gösterir. Gomez, başka bir kulübe gitseydi bu performansı gösteremezdi" dedi.

"GÖKHAN'A 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELİRSE SATARIM"

Gökhan Töre'yi 100 milyon Euro karşılığında transfer edebileceğini aktaran Orman, "Gökhan Töre'nin 3 yıllık daha kontratı var. İyi bir teklif gelirse bütün oyuncularımız gidebilir. Gökhan'a da 100 milyon Euro'luk bir teklif gelirse satarım" dedi.

"OĞUZHAN DÜNYANIN İLK 10-12 KULÜBÜ ARASINDA OLAN BİR KULÜBE GİTMELİ"

Oğuzhan'a gelen transfer teklifleri ile ilgili olarak ise siyah-beyazlı başkan, "Beşiktaş'ta top oynamanın ne demek olduğunu anlamaları için inşallah geç olmaz çünkü futbolcular Avrupa'da oynamak ister. Oğuzhan bir yere gidecekse, dünyanın ilk 10-12 kulübü arasında olan kulüplerden birine gitmesi lazım. Arda'dan sonra, 'Oraya gideyim, oradan diğerine giderim' diye bir algı var. Buradan direkt git. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun, Milli Takım'da da oynuyorsun. Buradan da gidersin. Oğuzhan'ın gideceğini hiç düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"QUARESMA BEŞİKTAŞ'IN DEĞERİNİ ANLADI"

Quaresma transferi ile ilgili olarak ise Fikret Orman , "Quaresma, Beşiktaş'a gelmek istememiş. Gelmesi için de çok yüksek ücretler önerilmiş. Türkiye'ye gelişinde de sanki Beşiktaş'ın üzerinde bir oyuncu gibi gösterilmiş. Quaresma Beşiktaş'a yukarıdan bakıyordu. Bu bakış beni rahatsız ediyordu ve yollarımızı ayırdık. Katar ve Porto deneyimleri vardı ve o sırada Beşiktaş'ın değerini anladı. Benimle buluştuğu zaman, 'Evime gelmek istiyorum' dedi. Ona hayır denir mi? Onun karakterine, oyunculuğuna kimsenin laf söyleyeceği yok" şeklinde konuştu.

"ANA HEDEF AVRUPA'DAN KUPA ALMAK"