Fikret Orman Gomez’e “Bonservisini Al Türkiye’ye Gel” Dedi

Beşiktaş ’ın patronu, Mario Gomez ’e, “Kalmak istiyorsan bonservis ini al, gel. Eğer opsiyonunu bozmasaydın seneye de buradaydın. Sorunu çözersen seninle istediğin kadar sözleşme yaparız” dedi. İtalyan ekibiyle görüşeceğini bildiren yıldız golcü ise “Kalmak için elimden geleni yapacağım” yanıtını verdi.

Kiralık sözleşmesindeki 21 Nisan tarihli uzatma opsiyonunu kullanmayarak Beşiktaş’ta kalma şansısını zora sokan Mario Gomez dün Başkan Fikret Orman ile bir araya geldi. Opsiyonu iptal ettiği günlerde ayrılma konusunda kararlı olan ancak daha sonra pişmanlık duymaya başlayan Alman golcünün, Orman’a kalmak istediğini söylediği ifade edildi.

Beşiktaş, Gomez’in opsiyonu kullanmaması nedeniyle sadece bin euro ödeyerek, Alman futbolcunun bonservisini satın alma şansını kaçırmıştı. Fikret Orman’ın dünkü zirvede, “Kararına tabii ki saygılıyız ancak unutma ki Beşiktaş sana çok şey kattı. Burada kendine beyaz sayfa açtın ve eski formuna yeniden kavuştun. Burada kalmak istiyorsan, Fiorentina’dan bonservisini al, gel. Eğer opsiyonunu bozmasaydın bir dahaki sene de buradaydın. Bonservisini alabilirsen seninle istediğin kadar sözleşme yaparız” diye konuştuğu belirlendi.

Başkan Fikret Orman, Mario Gomez’in opsiyonu uzatmama konusunda aceleci davrandığını itiraf etmesi üzerine ise “Sen menajerlerin kafanı karıştırmasına izin verme. Başta ben, taraftarlar, hocamız ve takım arkadaşların seni çok seviyor. Sakın unutma, sen Alman Milli Takımı’na, Beşiktaş sayesinde gittin. Buradaki oyun anlayışını gittiğin takımlarda bulamayabilirsin. Kalırsan seneye Şampiyonlar Ligi’nde forma giyeceksin. Kulübünle bonservis sorununu çözmen için biz de gereğini yaparız. Bizde bedavaya kalmak varken, senin için yüksek bonservis vermemiz söz konusu olamaz. Bu iş, sen istersen olur” ifadelerini kullandı.

Gomez toplantıda bonservis sorununu çözmek için gayret göstereceğini bildirdi. Alman yıldızın, “Ben de kalmak için elimden geleni yapacağım. Sonuç olarak futbolcu istediği yerde kalır. Fiorentina ile gerekirse kendim konuşurum. Ama menajerimin bu sorunu çözeceğini düşünüyorum” diye konuştuğu aktarıldı.

11 milyon euro maliyeti var

Fiorentina Kulübü yıllık maliyeti, vergiler ve bonuslar dahil 11 milyon euroyu bulan Mario Gomez’i satmak istiyor. Beşiktaş ise Alman golcünün yüksek ücretini koz olarak kullanacak. İtalya’da başarılı olamayan Gomez için bu parayı kesinlikle ödemek istemeyen Çizme ekibinin, Beşiktaş veya başka bir kulübe golcü futbolcuyu satmanın yollarını aradığı aktarıldı.