Fikret Orman Gökhan Töre krizini büyümeden çözmek istiyor!

Dizindeki sakatlığı bir türlü geçmeyen ve bu nedenle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, Vodafone Arena'da başkanın huzuruna çıktı.



Fikret Orman'ın stattaki ofisinde özel bir görüşme yaptığı yıldız futbolcuya, "Gökhan, nasılsın? Gençlerbirliği maçında neden yoktun. Seni sahalarda şampiyonluğa katkı yaparken görmek istiyoruz. Bunun bir parçası olmak istemez misin?" dediği öğrenildi.



Orman'a durumu hakkında bilgi veren Gökhan'ın ise "İnşallah derbiye kadar hazır olacağım, hocam görev verirse de elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadesini kullandığı belirtildi.