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Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!
Beşiktaş başkanı Fikret Orman gündeme dair soruları yanıtlarken Gökhan Gönül ve Gökhan Töre hakkında olan konularada açıklama getirdi.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 21:15
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın yıldızlarından Gökhan Töre ve Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün transfer durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta ilk şampiyonluğunu yaşayan Fikret Orman, zafer sonrasında Lig TV'de açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımının başarılı futbolcularından Gökhan Töre hakkında net konuşan Orman, Gökhan Gönül için de açık kapı bıraktı.
Beşiktaş'ta 3. dönemine başlayan Fikret Orman'ın Gökhan Töre için şu ifadeleri kullandı;
"Gökhan Töre’nin 3 yıllık daha kontratı var. İyi bir teklif gelirse bütün oyuncularımız gidebilir. Gökhan’a da 100 milyon Euro'luk bir teklif gelirse satarım."
Gökhan Gönül ile ilgili sorusuna ise Fikret Orman;
"Gökhan, Türkiye Milli Takımı'nın sağ beki değerli bir oyuncu. Ama bizim Fenerbahçe'den bir oyuncu almak veya Fenerbahçe'nin kaptanını almak gibi bir egomuz yok. Biz iyi oyuncuları Beşiktaş'a kazandırmak isteriz. Eğer Gökhan Beşiktaş'a gelmek isterse, açıkçası ben Gökhanı Beşiktaş'ta görmek isterim" şeklinde yanıt verdi.
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