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Fikret Orman Demba Ba Hakkında Konuştu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Çin kulübüne transfer olan Ersan Gülüm ve Demba Ba hakkında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu

Fikret Orman Demba Ba Hakkında Konuştu

 Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:



"Finansal Fair Play kapsamını bu işlere karıştırmayalım. O iş ayrı, bizim yaptıklarımız ayrıdır. Ben her zaman söylüyorum. Al-al-al devri kapandı. Şimdi sat-sat-sat döneminden geçiyoruz.



Evet stadın açılış tarihi, tarihi bir gün olacaktır. Tarihini de çok kısa zamanda açıklayacağım. Bunun için biraz daha sabır istiyorum. Çünkü inşaat aceleye gelmez. Çatı kaplanacak, zemine çim serilecek. Çim kök salacak. Stadı yaptım oldu bitti demeyip, en iyi eseri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Vodafone Arena bittiğinde ne yaptığımız ortaya çıkacak.



ERSAN'IN SATILMA NEDENİ? "İSTERSE GERİ DÖNER"



Para kazanmak iyi bir şey. Doğru harcıyorsanız, paranızı doğru yönetiyorsanız sorun yoktur. Ben Ersan'ın sözleşmesini yenilediğim zaman taraftarların çoğunluğu Ersan'ın yenilenen mukavelesine bu kadar para mı verilir diyorlardı. Epey de tenkit edildik. Şimdi aynı tenkitleri niye sattın diye sürdürüyorlar. Biz doğru bildiğimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ersan ne zaman isterse geri döner. Kendisi feda yaptı. Beşiktaş da onun üzerine kol-kanat gerdi. Ersan tam bir Beşiktaş'lılık duruşu gösterdi. Ben de yardımcı oldum. Satılmasını istemezdim. Fakat o da gitmeyi arzu edince, bize de yol göstermek kaldı. İyi de para kazanacak. Güle güle harcasın.



"DEMBA BA HALA BEŞİKTAŞ DİYOR"



Evet her giden futbolcunun aklı Beşiktaş'ta kalıyor. Bu da kulübümüzün doğru yönetildiğini, tam bir kolej takımı yapısını taşıdığımızı gösteren bir diğer husustur. Bakın Demba Ba hala Beşiktaş diyor da başka bir şey demiyor. Üstelik o da Ersan'ı Çin'de kendi oynadığı takımda görmek istiyordu.



Kongrede başkan adayları elbette çıkmalı. Burası Beşiktaş, burada demokrasi var.



Borç yiğidin kamçısıdır denmemeli. Mesele doğru harcamak, parayı doğru kullanmak. Biz bunu yapıyoruz.

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Demba BaFikret Orman
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