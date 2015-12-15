Fikret Orman'dan Şok Tolga Zengin Patlaması

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbide, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek hem 10 maç sonra rakibinin bileğini büktü hem de liderliğini korudu.

Beşiktaş’ın önceki günkü antrenmanında yer alan ve takım arkadaşlarının destek olduğu Tolga Zengin’in Galatasaray karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyordu.

Fakat maç günü tecrübeli file bekçisi "Sakatım, ağrılarım var" dedi. Belinden yaşadığı problemi öne süren Tolga, derbide oynayamayacağını söyledi. Sporting Lizbon deplasmanında hatalı iki gol yiyen ve turun gitmesine neden olan Tolga’ya en büyük tepki Fanatik'in haberine göre Başkan Fikret Orman’dan geldi.

Milli oyuncunun kadroda olmadığını öğrenen Başkan, adeta küplere bindi. Yakın çevresine dert yanan Orman, "Son idmana çıkan oyuncu gece yatakta mı sakatlandı?" diyerek tepkisini koydu. Sadece Orman değil, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de bir mesaj verdi.