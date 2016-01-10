Fikret Orman'dan şok Galatasaray çıkışı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın TT Arena'yı alım süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın beleşe konduğunu söyleyen siyah-beyazlıların başkanı Galatasaray yönetimine monşer yakıştırması yaptı.



TSYD'nin düzenlediği Toros Zirvesi'ni ziyaret eden Orman'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"GALATASARAY BELEŞE KONDU"

"Galatasaray stat konusunda beleşe kondu. Fenerbahçe stada giriş için otoban yaptı. Galatasaray'ın lokasyonu kötü değil. Ama her şeyi devletten bekleyip işi beleşe getirmeyi seviyorlar. Galatasaray'ın yerinde olsaydım o araziyi yapma karşılığında alır, stadı ben yapardım, gelir elde ederdim. Stadın yeri İstanbul'un en lüks, modern ve pahalı yerlerinden biri"

Orman Galatasaray'ın yanlış transferlerine taş atarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"SALAK SALAK TRANSFERLER YAPIYORLAR"

"Onlar monşer. Onlar sadece puro içmeyi bilirler. 50 milyon dolar harcayıp, salak salak transferler yapıp, takımı oyuncu çöplüğüne çevirirken, 3-5 kuruş verip stadın üstünü kapatmamak için bin dereden su getiriyorlar. Biz stadı kendimiz yapıyoruz. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diyen yok. Bazı şeyler ağırıma gidiyor. Bu işler dışarıdan atıp tutmayla olmuyor."