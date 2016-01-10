Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fikret Orman'dan şok Galatasaray çıkışı!

Beşiktaş başkanı Fikret Orman Galatasaray kulübünün yaptığı transfer politikasını sert bir dille eleştirdi

Fikret Orman'dan şok Galatasaray çıkışı!

 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın TT Arena'yı alım süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın beleşe konduğunu söyleyen siyah-beyazlıların başkanı Galatasaray yönetimine monşer yakıştırması yaptı.

TSYD'nin düzenlediği Toros Zirvesi'ni ziyaret eden Orman'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"GALATASARAY BELEŞE KONDU"

"Galatasaray stat konusunda beleşe kondu. Fenerbahçe stada giriş için otoban yaptı. Galatasaray'ın lokasyonu kötü değil. Ama her şeyi devletten bekleyip işi beleşe getirmeyi seviyorlar. Galatasaray'ın yerinde olsaydım o araziyi yapma karşılığında alır, stadı ben yapardım, gelir elde ederdim. Stadın yeri İstanbul'un en lüks, modern ve pahalı yerlerinden biri"

Orman Galatasaray'ın yanlış transferlerine taş atarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"SALAK SALAK TRANSFERLER YAPIYORLAR"

"Onlar monşer. Onlar sadece puro içmeyi bilirler. 50 milyon dolar harcayıp, salak salak transferler yapıp, takımı oyuncu çöplüğüne çevirirken, 3-5 kuruş verip stadın üstünü kapatmamak için bin dereden su getiriyorlar. Biz stadı kendimiz yapıyoruz. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diyen yok. Bazı şeyler ağırıma gidiyor. Bu işler dışarıdan atıp tutmayla olmuyor."
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFikret Orman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.