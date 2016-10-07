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Fikret Orman'dan mesaj var

“18 Kelimeyle Beşiktaş”ın bu haftaki konuğu olan Orman, Ersoy Özdem’in Beşiktaş’a dair bir kelimelik sorularına, yine birer kelimeyle yanıt verdi.

Fikret Orman'dan mesaj var

“18 Kelimeyle Beşiktaş”ın bu haftaki konuğu olan Orman, Ersoy Özdem’in Beşiktaş’a dair bir kelimelik sorularına, yine birer kelimeyle yanıt verdi.

Orman, Almanya’da kötü performansıyla konuşulan Mario Gomez için “İyi bir oyuncu” derken, takımda zaman zaman tartışma konusu olan Aboubakar için de “Çok iyi olacak” yorumu yaptı. İşte Fikret Orman’ın o yanıtları:

* Beşiktaş? - Efendilik
* Süleyman Seba? - Efsane!
* Şenol Güneş? - Üçüncü yıldız.
* Çarşı? - Coşku.
* Mario Gomez? - İyi bir oyuncu.
* Vodafone Arena? - Muhteşem.
* Slaven Bilic? - Keşke şampiyon olsaydı.
* İnönü Stadı? - Hatıralar...
* Şampiyonlar Ligi? - Bir üst tur.
* Aboubakar? - Çok iyi olacak.
* Transfer? - Bakacağız.
* Hibrit? - Güzel.
* Stoper? - Belki.
* 3. Yıldız? - İstiyorum.
* Tolga Zengin? - Kaptan.
* KAP? - Kapak.
* İsmail Köybaşı? - Allah yolunu açık etsin.
* Bonservis - Vermeyi sevmiyorum.

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