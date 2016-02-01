Fikret Orman'dan geri sayım açıklaması!

Orman, Beşiktaş dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, futbol takımının Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladığını hatırlatarak, "Futbol takımımızın tek hedefi, şampiyonluk. İkinci yarının ilk maçları olan Mersin İdmanyurdu ve Trabzonsporkarşılaşmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Rakiplerimiz oynarken biz maçlarımızı yapamadık. Bu nedenle maç trafiğimiz, önümüzdeki günlerde biraz yoğun olacak. Umarım, bizi çok zorlamayacak bir planlamayla, galibiyetler alır, şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşırız" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Orman, devre arasında takıma katkıda bulunacak ve sistemi bozmayacak transferler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Vodafone Arena'da geri sayıma geçtik"

Fikret Orman, yapımı süren Vodafone Arena'ya da değinerek, şöyle devam etti:

"Mabedimize kavuşacağımız günler yaklaştıkça, herkes gibi benim de heyecanım artıyor. Vodafone Arena’da artık geri sayıma geçtik. Her maçını deplasmanda oynamasına rağmen başarısından mutlu olduğum takımımız ve onları her yerde destekleyen taraftarımız, yakında evinde buluşacak. Maç günleri dışında da birçok etkinliğin düzenleneceği, 'yaşayan' bir stadımız olacak."