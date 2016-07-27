Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fikret Orman'dan flaş Balotelli açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fİkret Orman, dünyaca ünlü yıldız Balotelli ile ilgilendiklerini açıkladı ve yer yerinden oynadı. Başkan Orman "Taraftarımızın seveceği tipte bir yıldız" dedi.

Fikret Orman'dan flaş Balotelli açıklaması!

 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarları çok heyecanlandıran bir isim olan Mario Balotelli ile ilgili ilk kez müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Kartal’ın patronu, “Onu takımımda görmeyi çok isterim. Problemli gibi görünüyor ama saha dışında 10 numara çocuk” sözleriyle konuya girdi ve böylece golcüyle görüştüğünün de ipuçlarını verdi.

"TARAFTARIMIZIN SEVEBİLECEĞİ BİR İSİM"

Daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Amokachi ve Pascal Nouma gibi isimleri hatırlatan Fikret Orman, “Taraftarımızın seveceği tipte bir yıldız. Çok örnekleri var. Benim aklıma ilk gelenler, Pascal ve Amokachi... Büyük ilgi göreceğinden adım gibi eminim” ifadelerini kullandı.Ve Fikret Orman Balotelli'yi açıkladı"BALOTELLI

İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Samimi bir itirafta da bulunan Siyah-Beyazlılar’ın başkanı, “Eğer zaten sorunlu bir oyuncu olarak görülmese Beşiktaş ile adı asla anılmazdı. Ancak biz Balotelli için elimizden geleni yapıp, onun bu yönüne de çözüm geliştirebiliriz. Yöneticilerimizle, taraftarımızla, hocamızla beraber. Türkiye’deki ilgi ve alakayla değişebilir diye düşünüyorum. Kısacası onu istiyoruz, kendisi de buraya gelmek istiyor” diyerek artık işin Liverpool boyutuyla ilgileneceklerini dile getirdi.

PİYASASI MAKUL SEVİYEDE

Son olarak milan’da kiralık forma giyen Balotelli’nin bonservisi İngiliz ekibinde. Normal şartlarda İtalyan golcünün piyasa değeri çift haneli rakamlarda. Hatta 2010’da İnter’den City’ye 29 milyon 500 bin Euro’ya (Yaklaşık 100 milyon TL) transfer olmuştu. Fakat son dönemlerde başkanın bahsettiği ‘sorunlu’ kimliği sebebiyle piyasası düştü. Bu da Beşiktaş’ın elini güçlendiren faktörlerin başında geliyor. Kartal’ın Ada ekibinin kapısını tıpkı Milan’ın yaptığı gibi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak çalması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Başkanı Fikret OrmanFikret Orman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.