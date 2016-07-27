Fikret Orman'dan flaş Balotelli açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarları çok heyecanlandıran bir isim olan Mario Balotelli ile ilgili ilk kez müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Kartal’ın patronu, “Onu takımımda görmeyi çok isterim. Problemli gibi görünüyor ama saha dışında 10 numara çocuk” sözleriyle konuya girdi ve böylece golcüyle görüştüğünün de ipuçlarını verdi.



"TARAFTARIMIZIN SEVEBİLECEĞİ BİR İSİM"



Daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Amokachi ve Pascal Nouma gibi isimleri hatırlatan Fikret Orman, “Taraftarımızın seveceği tipte bir yıldız. Çok örnekleri var. Benim aklıma ilk gelenler, Pascal ve Amokachi... Büyük ilgi göreceğinden adım gibi eminim” ifadelerini kullandı.Ve Fikret Orman Balotelli'yi açıkladı"BALOTELLI



İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Samimi bir itirafta da bulunan Siyah-Beyazlılar’ın başkanı, “Eğer zaten sorunlu bir oyuncu olarak görülmese Beşiktaş ile adı asla anılmazdı. Ancak biz Balotelli için elimizden geleni yapıp, onun bu yönüne de çözüm geliştirebiliriz. Yöneticilerimizle, taraftarımızla, hocamızla beraber. Türkiye’deki ilgi ve alakayla değişebilir diye düşünüyorum. Kısacası onu istiyoruz, kendisi de buraya gelmek istiyor” diyerek artık işin Liverpool boyutuyla ilgileneceklerini dile getirdi.



PİYASASI MAKUL SEVİYEDE



Son olarak milan’da kiralık forma giyen Balotelli’nin bonservisi İngiliz ekibinde. Normal şartlarda İtalyan golcünün piyasa değeri çift haneli rakamlarda. Hatta 2010’da İnter’den City’ye 29 milyon 500 bin Euro’ya (Yaklaşık 100 milyon TL) transfer olmuştu. Fakat son dönemlerde başkanın bahsettiği ‘sorunlu’ kimliği sebebiyle piyasası düştü. Bu da Beşiktaş’ın elini güçlendiren faktörlerin başında geliyor. Kartal’ın Ada ekibinin kapısını tıpkı Milan’ın yaptığı gibi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak çalması bekleniyor.