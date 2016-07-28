Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına müjde: 2 yıldız alacağız

Özellikle stoper ve forvet bölgesi için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile Avusturya kampında bir değerlendirme toplantısı yaptı. Orman, asla acele etmeyeceklerini ve son dakikada iki sürpriz transfer yapabileceklerini söyledi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dış transfer için dört koldan çalışmalarını sürdürken, taraftarlardan son dakika sürprizi için beklemelerini istedi. Orman, yönetci Metin Albayrak ile İngiltere’de temaslarını sürdürken, diğer yandan Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner de ayrı bir faaliyet yürütüyor. Orman, Şamiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacakları için vakitleri olduğunu ve bu yüzden transferde acele edip hata yapmak istemediklerini söyledi.



Demba Ba ve Gomez'i hatırlayın...



Teknik Direktör Şenol Güneş ile de Avusturya kampında bir istişare toplantısı yapan Fikret Orman, Londra’da görüştüğü futbolcularla ilgili son durumu anlattı. Stoper ve forvet arayışlarının sürdüğünü kaydeden Başkan Fikret Orman, “Geçen iki sezonda ligin ilk haftalarında çok önemli ve sürpriz transferler yaptık. Demba Ba, Sosa ve Gomez’i hatırlayın. Sonucunu gördük. Bu sezon da son dakikada sürprizleri yapacağız. İki yıldız getirmek için çalışıyoruz” dedi.



Beşiktaş'ta gol rekorunu kırarım



Beşiktaş’ın gündeminde olan Eto’o, siyah beyazlılara gitmesi halinde gol rekoru kıracağını söyledi. Menajeri aracılığıyla bir değerlendirme yapan Kamerunlu yıldız golcü, “Beşiktaş’ın oyun yapısı ve sahip olduğu teknik becerisi yüksek oyuncular benim de performansımı katlar. 30 golün üzerine çıkabilirim” dedi.