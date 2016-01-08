Fikret Orman'dan barbekü partisinde kaleci esprisi

Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular, Siyah beyazlıları takip eden basın mensupları ile barbekü partisinde bir araya geldiler. Beşiktaş kamplarının geleneksel hale gelen son gün barbekü partisi kamp otelinin bahçesinde gerçekleştirildi.



Barbekü partisine Başkan Fikret Orman , Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Basketbol Şube Sorumlu Yöneticisi Hakan Özköse, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

"SPORCUYA BENZİYORSUN, KENDİNE İYİ BAKIYORSUN"

Barbekü partisinde birbirlerine sarılarak 'merhaba' diyen Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında ilginç ve esprili bir diyalog yaşandı. Başkan Fikret Orman'ı görüp yanına giderek 'hoşgeldin' diyen Şenol Güneş, "Dedim sporcu mu geldi! Sporcuya benziyorsun ya, kendine iyi bakıyorsun" diye espri yaptı.

"BAKTIM KALECİ YOK KENDİM GELEYİM"

Başkan Fikret Orman ise Şenol Güneş'in bu esprisine, "Baktım kaleci yok kendim geleyim" diye gülerek karşılık verdi.

TOLGA NE DİYECEK

Geçtiğimiz sezon oynanan Club Brugge ve bu yıl ki Sporting Lizbon maçlarında yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini çeken Tolga Zengin'in bu sözler sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.