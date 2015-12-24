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Fikret Orman Barcelona'nın Geleceği Tarihi Açıkladı

Vodafone Arena'nın açılışında bekledikleri Barcelona'dan olumsuz yanıt alan siyah beyazlılar gelen başka bir habere sevindiler, maç takvimi yüzünden açılışta bulunamayacak olan katalan ekibi sezon açılışına evet dedi

Fikret Orman Barcelona'nın Geleceği Tarihi Açıkladı
 Vodafone Arena'nın açılışında bekledikleri Barcelona'dan olumsuz yanıt alan siyah beyazlılar gelen başka bir habere sevindiler, maç takvimi yüzünden açılışta bulunamayacak olan katalan ekibi sezon açılışına evet dedi

İspanyol devinin takviminin uymaması nedeniyle Vodafone Arena'nın açılışına gelemeyeceği öğrenildi.

"Yeni sezonda gelecekler"

Siyah Beyazlı kulübe Katalan ekibinden gelen iyi haber ise taraftarları sevindirecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Stadımızın açılışına Barcelona gelemeyecek. Maç takvimlerindeki uyuşmazlıktan ötürü bu gerçekleşmiyor. Ancak yeni sezon açılışı için Vodafone Arena'ya gelecekler. Sezonu Barcelona'yla açacağız" açıklamalarını yaptı.

"Bunlar hep parayla olan şeyler"

Beşiktaş taraftarına mesaj yollayan Orman, "Devre arası transfer beklentisi var. Stadın bitmesi bekleniyor. Şampiyonluk isteniyor. Bunları yapmak için masraf yapmak gerekiyor. Bunlar hep parayla olan şeyler. Vodafone Karakartal projesinde 1 milyon üyeye çıkalım, biz de transfer yapalım. Her beklentiye karşılık vermeye çalışıyoruz. Stadı bitince açacağız. Çabalarımızın desteklenmeye ihtiyacı var. Kartalcell anlaşması bitti. O platform bizim için kapandı. Stadın arazisinin bir sınırı var. O araziye sığabilecek en yüksek kapasiteli stadı yapıyoruz.” sözlerini sarf etti.

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BarcelonaVodafone Arena
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