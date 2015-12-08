Fikret Orman Ankara Marka Festivalinde Konuştu

Ankara Marka Festival’nin ikinci gününe konuşmacı olarak katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ın Türkiye’nin en değerli markası olduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’un da Ankara’nın markaları olduğunu belirterek, "İnşallah Ankara takımları da ileride şampiyonluklara ulaşır." dileğinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği Ankara Marka Festivali’nin (AMF) ikinci gününde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankaralılarla buluştu.

Başkan Orman, Marka Festivali katılımcılarının yanı sıra Beşiktaş taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği konuşmasında, Beşiktaş’ın Avustralya’dan Moskova’ya kadar dünyanın her yerinde örgütlenmiş bir kulüp olduğunu belirterek, "Beşiktaş, üzerinde güneşin batmadığı bir kurumdur. Türkiye’nin en değerli markasıdır." dedi.

"BEŞİKTAŞ BİR DURUŞTUR"

Beşiktaş Kulübü’nün marka stratejisini anlatan Orman, sosyal medya üzerinden her gün 8,5-9 milyon taraftara ulaştıklarını söyledi. Beşiktaş’ın marka stratejisinin farklılıklar yaratmak üzere kurulduğunu belirten Orman, "Beşiktaş bir spor kulübü olmanın ötesinde bir duruştur. Bir kültürü vardır." diye konuştu.

Beşiktaş olarak her markayla yan yana gelmemeye, polemiklerden uzak durmaya ve BJK markasını temiz tutmaya özen gösterdiklerini ifade eden Orman, "En değerli varlığımız Beşiktaş’ın marka değeridir. Attığımız her adımda buna dikkat ederiz." dedi.

Kulüpte, marka yönetimi ile ilgili büyük bir ekibin görev yaptığını anlatan Başkan Orman, Scorp aracılığıyla "Ne olursa olsun şampiyon olalım." dileğinde bulunan bir taraftara ise şu cevabı verdi:

"Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi sporun ahlak tarafı çok önemlidir. Ne olursa olsun şampiyon olalım değil her şey ahlak, kural ve fair play üzerine kurulmuştur. Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Ana ilkemiz budur."

"ŞİDDET MARKALARIMIZA ZARAR VERİYOR"

Futbolda şiddetin kulüplerin marka değerine zarar verdiğine dikkati çeken Başkan Orman, bu konuda kulüp başkanlarına önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Orman, yapımı devam eden Vodafone Arena’nın dünyanın en güzel stadyumlarından biri olacağını belirterek, "Vodafone Arena bir stadyum değildir. Beşiktaş’ın marka algısının bir simgesidir." dedi.

"BEŞİKTAŞ UÇAĞI ALACAĞIZ"

Orman stadyumun yapımı tamamlandıktan sonra Beşiktaş’a bir uçak alacaklarını da belirterek, "Beşiktaş markalı bir uçakla uçmak istiyoruz." diye konuştu.

Dinleyicilerin sorularını da cevaptlayan Başkan Orman, Ankara’da yatırım yapıp yapmayacakları sorusu üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yer göstermesi halinde bir spor kompleksi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Başkan Orman, kariyer planının sorulmasına üzerine de, "Benim için olabilecek en süt nokta burası. Beşiktaş başkanlığından aldığım haz, ancak çocuklarımdan aldığım hazla ölçülebilir." cevabını verdi.

Orman, bir dönem daha başkanlık yapıp görevini gençlere devretmek istediğini de sözlerine ekledi.

"ÇARŞI GRUBU ÇOK RENKLİ"

Orman, bir başka soru üzerine, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın çok renkli, yaratıcı ve esprili bir grup olduğunu söyledi. Rahatsızlık duyduğu tek şeyin Beşiktaş’ın siyasetle anılması olduğunu belirten Başkan Orman, "Biz bir spor kulübüyüz. Spor kulübü olarak da devam edeceğiz. Beşiktaş tüzüğünün birinci maddesi 'Beşiktaş’ta siyaset yapılmaz' der." diye konuştu.





BEZCİ’DEN ORMAN’A ANKARA TİFTİĞİNDEN ATKI

Bu arada Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuşmanın ardından sahneye gelerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a bir plaket sundu.

Kendisinin de bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Bezci, Başkan Orman’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’un da Ankara’nın markaları olduğunu kaydeden Bezci, "İnşallah Ankara takımları da ileride şampiyonluklara ulaşır. Bizim değerli rakibimiz olur. Spor kardeşliktir, spor barıştır." diye konuştu.

Bezci, Orman’a Ankara tiftik keçisinin yününden yapılmış siyah renkli bir atkı hediye etti. Bu sırada sahneye gelen Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan da bir sürpriz yaparak Başkan Fikret Orman’a Beşiktaş’ın renklerini taşıyan maket uçak hediye etti. Orman, hediyeyi alırken, "Maketini değil gerçeğini istiyoruz. İçine binmek istiyoruz." diye espri yaptı.