FİFA'nın verdiği cezalar Galatasaray'ı etkiledi

FIFA'nın Atletico Madrid'e transfer yasağı cezası vermesi, bu kulübün genç yeteneklerinden Oliver Torres, Yannick Carrasco ve Saul'u kiralamayı planlayan Galatasaray yönetiminin hesaplarını alt üst etti.



FIFA'nın Atletico Madrid'e '2 dönem transfer yasağı' cezası vermesi Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Ceza nedeniyle İspanyol ekibinin yeni bir yol haritası çizdiği ortaya çıktı.

"ELLERİNDE TUTACAKLAR"

İspanyol ekibinin üç futbolcusu için Galatasaray harekete geçmiş, Yannick Carrasco, Oliver Torres ve Saul'ü kiralamak için girişimlere başlamıştı. Madrid ekibinin Rayo Vallecano ile oynadığı maçı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, ilk planda kanat oyuncusu Oliver Torres için harekete geçerken, Saul ve Carrosco'nun da kiralanması için girişimde bulunmuşlardı. Ancak İspanya'dan gelen haberler Atletico'nun genç yıldızlarının, FIFA'nın aldığı karardan sonra sarı-kırmızılı ekipten uzaklaştığını ortaya koydu. Her ne kadar bu transfer dönemini kapsayan bir yasak olmasa da, önümüzdeki dönemler için yeni oyunculara yasak getiren kararın, dev kulübü bu isimleri elinde tutma politikasına mecbur ettiği bildirildi.

"GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ İMKANSIZ"

Marca gazetesinden Juan Castro Nogales konuyla ilgili olarak, "FIFA'nın Atletico Madrid Kulübü'yle ilgili verdiği karar, Galatasaray'ın transfer planlarını etkileyecek. Atletico oyuncu satmaktan imtina edecek, elindekileri tutmaya çalışacak. Artık bu oyuncuları almaları imkansız hale geldi" yorumunu yaptı.